प्रदेशवासियों के विकास और नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य करना ही हमारी प्राथमिकता: सीएम योगी

देवबंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सहारनपुर को बड़ी सौगात दी है। सहारनपुर में ₹2,131 करोड़ लागत की लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, देवबंद की पावन भूमि का स्मरण करते हुए मां शाकुंभरी सिद्धपीठ और माता त्रिपुरबाला कुंदरी के प्रति श्रद्धा व्य​क्त की और सहारनपुर के सभी नागरिकों का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, सहारनपुर से दिल्ली की दूरी, जो पहले 6 घंटे में तय होती थी, अब मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरी हो रही है। हम ‘दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर’ के बीच पहला इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक हब सहारनपुर में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। इससे हजारों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सहारनपुर को यहां के कारीगरों द्वारा निर्मित काष्ठ कला और वर्ल्ड क्लास Wood Carving के माध्यम से नई पहचान मिल रही है। आज सहारनपुर यह कह सकता है कि हमने अपनी प्रतिभा और कौशल के दम पर कुछ विशिष्ट किया है, और वह है- काष्ठ कला।

वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि, सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और पारदार्शिता के साथ उनका संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव के नतीजों पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि, जनता विकास और सुशासन को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा, यदि जनप्रतिनिधि जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती है और योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, तो जनता ऐसे शासन को दोबारा अवसर देती है।

साथ ही कहा, हमारे लिए व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि पूरा 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश एक परिवार है। इन 25 करोड़ प्रदेशवासियों के विकास तथा यहां के नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य करना ही हमारी प्राथमिकता है।

देवबंद में ATS का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बना

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि, देवबंद में ATS का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो चुका है और संचालित भी हो रहा है। अब हमारे कमांडो सतत निगरानी कर रहे हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। जो भी सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा, उसे उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है।