  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सदन के बाहर नारेबाजी ‘नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब’, राहुल गांधी, बोले-पीएम मोदी घबराए हुए हैं, इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं

सदन के बाहर नारेबाजी ‘नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब’, राहुल गांधी, बोले-पीएम मोदी घबराए हुए हैं, इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं

संसद परिसर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने कहा कि समेत विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर संकट पर प्रदर्शन किया। सांसदों ने 'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब', 'नरेंद्र मोदी... सदन में आओ' के नारे लगाए। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। संसद परिसर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने कहा कि समेत विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर संकट पर प्रदर्शन किया। सांसदों ने ‘नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब’, ‘नरेंद्र मोदी… सदन में आओ’ के नारे लगाए। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह खुद घबराए हुए लग रहे हैं, बिल्कुल अलग वजहों से। वे एप्स्टीन अदाणी केस की वजह से पैनिक हैं। आपने कल देखा कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी। वह देश से कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, जबकि वह खुद परेशान लग रहे हैं।  उधर, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हमले का मुद्दा उठाया।

पढ़ें :- अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए, तो LPG और पेट्रोल-डीज़ल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएंगे: राहुल गांधी

पढ़ें :- लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी, नेता प्रतिपक्ष को कभी नहीं रोका गया...अविश्वास प्रस्ताव पर बोले ओम बिरला

संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज (Parliament Budget Session 2nd Phase) का आज चौथा दिन सत्र शुरू होते ही विपक्ष एलपीजी सिलेंडर संकट और अमित शाह के बयान पर जमकर हंगामा करने लगे। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने के 3 मिनट के अंदर ही लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए कर दी गई।

पढ़ें :- राहुल गांधी बोले- PM कह रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वह खुद एपस्टीन फाइल और अडानी केस की वजह से घबराए हुए हैं..

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद आज स्पीकर ओम बिरला भी संसद में पहुंचे। इधर, संसद के बाहर एलपीजी सिलेंडर संकट और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी शामिल हुए।  वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी घबराएं हुए हैं, इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं।

पढ़ें :- राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, वो देश में इकलौते व्यक्ति, जो मोदी सरकार के आगे झुके नहीं : प्रियंका गांधी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से मंदिर में कर ली शादी, परिवार आग बबूला,दंपति ने मांगी केरल पुलिस से सुरक्षा

Video-महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से...

सदन के बाहर नारेबाजी 'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब', राहुल गांधी, बोले-पीएम मोदी घबराए हुए हैं, इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं

सदन के बाहर नारेबाजी 'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब', राहुल गांधी,...

जम्मू में हत्या की कोशिश के बाद फारूक अब्दुल्ला का पहला रिएक्शन, बोले-अल्लाह ने मुझे बचा लिया

जम्मू में हत्या की कोशिश के बाद फारूक अब्दुल्ला का पहला रिएक्शन,...

VIDEO: सांसद रवि किशन की वेब ​सीरीज मामला लीगल है के दूसरे सीजन की रिलिज डेट आई सामने, इस बार जज बने है अभिनेता

VIDEO: सांसद रवि किशन की वेब ​सीरीज मामला लीगल है के दूसरे...

मोदी जी, दिल्ली वापस आकर अपनी गटर से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी का लाभ जनता को बताएं और LPG Crisis खत्म कीजिए : अलका लांबा

मोदी जी, दिल्ली वापस आकर अपनी गटर से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी...

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं पीएम मोदी, उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए लेकिन देश को संकट में नहीं डालना चाहिए: केजरीवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं पीएम मोदी,...