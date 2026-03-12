सदन के बाहर नारेबाजी ‘नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब’, राहुल गांधी, बोले-पीएम मोदी घबराए हुए हैं, इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं

संसद परिसर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि समेत विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर संकट पर प्रदर्शन किया। सांसदों ने 'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब', 'नरेंद्र मोदी... सदन में आओ' के नारे लगाए। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
नई दिल्ली। संसद परिसर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि समेत विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर संकट पर प्रदर्शन किया। सांसदों ने ‘नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब’, ‘नरेंद्र मोदी… सदन में आओ’ के नारे लगाए। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह खुद घबराए हुए लग रहे हैं, बिल्कुल अलग वजहों से। वे एप्स्टीन अदाणी केस की वजह से पैनिक हैं। आपने कल देखा कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी। वह देश से कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, जबकि वह खुद परेशान लग रहे हैं। उधर, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हमले का मुद्दा उठाया।
Raising the voice of millions suffering due to the nationwide LPG shortage, LoP Shri @RahulGandhi, along with other Opposition leaders, staged a protest in the Parliament premises.
संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज (Parliament Budget Session 2nd Phase) का आज चौथा दिन सत्र शुरू होते ही विपक्ष एलपीजी सिलेंडर संकट और अमित शाह के बयान पर जमकर हंगामा करने लगे। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने के 3 मिनट के अंदर ही लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए कर दी गई।
𝐍𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐁𝐡𝐢 𝐆𝐚𝐲𝐚𝐛, 𝐂𝐲𝐥𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐁𝐡𝐢 𝐆𝐚𝐲𝐚𝐛
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद आज स्पीकर ओम बिरला भी संसद में पहुंचे। इधर, संसद के बाहर एलपीजी सिलेंडर संकट और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी घबराएं हुए हैं, इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं।
The PM is saying that there is no need to panic. But the PM himself is panicked for completely different reasons.
He is panicked because of the Adani case, Epstein files.
