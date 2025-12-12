  1. हिन्दी समाचार
  Weight Loss Medicine : भारत में वजन घटाने वाली दवा Ozempic लॉन्च, डायबिटीज भी करेगी कंट्रोल, जानें कीमत

Weight Loss Medicine : भारत में वजन घटाने वाली दवा Ozempic लॉन्च, डायबिटीज भी करेगी कंट्रोल, जानें कीमत

Weight Loss Medicine Ozempic : डेनमार्क (Denmark) की दवा निर्माता कंपनी Novo Nordisk ने अपना बहुप्रतीक्षित डायबिटीज ड्रग Ozempic भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी 0.25 mg शुरुआती साप्ताहिक डोज की कीमत 2,200 तय की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बाजार में यह दवा 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg की खुराक में उपलब्ध होगी।

Weight Loss Medicine Ozempic : डेनमार्क (Denmark) की दवा निर्माता कंपनी Novo Nordisk ने अपना बहुप्रतीक्षित डायबिटीज ड्रग Ozempic भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी 0.25 mg शुरुआती साप्ताहिक डोज की कीमत 2,200 तय की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बाजार में यह दवा 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg की खुराक में उपलब्ध होगी। Ozempic टाइप-2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) के मरीजों के लिए एक साप्ताहिक इंजेक्शन है, जो 2017 से अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में उपलब्ध है।

कंपनी द्वारा घोषित दरों के मुताबिक, 1 mg डोज की कीमत 11,175 रुपये प्रति महीना है। वहीं, 0.5 mg डोज की कीमत 10,170 रुपये प्रति महीने रखी गई है। 0.25 mg डोज के लिए 8,800 रुपये हर महीने खर्च करने होंगे। साप्ताहिक आधार पर 0.25 mg की शुरुआती कीमत 2,200 रुपये प्रति सप्ताह रहेगी। भारत की दवा नियामक संस्था CDSCO ने अक्टूबर 2024 में Ozempic (सैमैग्लूटाइड) को टाइप-2 डायबिटीज वाले वयस्कों के लिए उपयोग की मंजूरी दी थी। अमेरिकी FDA के अनुसार, यह दवा डायट व व्यायाम के साथ मिलकर ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करती है। यह कार्डियोवस्कुलर रोग वाले टाइप-2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) मरीजों में बड़ी हृदय संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में सहायक है।

जानें वजन घटाने में कैसे मदद करता है Ozempic?

Ozempic शरीर में मौजूद प्राकृतिक हार्मोन GLP-1 की तरह काम करता है। यह ब्लड शुगर बढ़ने पर इंसुलिन उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। उच्च डोज में यह भूख को कम करता है, इसलिए कई देशों में इसे ऑफ-लेबल वेट लॉस (Off-Label Weight Loss) के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स की भी बात कही गई है। इससे अग्न्याशय (Pancreas) में सूजन का जोखिम होता है। पित्ताशय (Gallbladder) से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल के दौरान मतली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्या हो सकती है।

