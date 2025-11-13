आतंकी हमलों के खतरों से डरा पाकिस्तान, सुरक्षा चिंताओं के बीच पीसीबी त्रिकोणीय सीरीज का शेड्यूल और वेन्यू बदला

नई दिल्ली। इस्लामाबाद (Islamabad) में हाल में हुए आतंकी हमले (Terrorist Attacks) के बाद पाकिस्तान (Pakistan) बेहद डरा हुआ है। सुरक्षा चिंताओं के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20 त्रिकोणीय सीरीज (T20 Tri-Series) का शेड्यूल और वेन्यू दोनों बदल दिए हैं। अब सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर की बजाय 18 नवंबर से होगी और सभी मैच रावलपिंडी (Rawalpindi) में खेले जाएंगे। पहले इस टूर्नामेंट के पांच मुकाबले लाहौर (Lahore) में होने वाले थे, जिसमें फाइनल भी शामिल था।

मैचों की नई तारीखें और स्थान

पीसीबी (PCB) ने पुष्टि की कि सभी सात मैच अब रावलपिंडी (Rawalpindi) में होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरा मैच, जो पहले 19 नवंबर को होना था, अब 20 नवंबर को होगा।

पीसीबी (PCB) ने बताया कि यह फैसला श्रीलंका क्रिकेट (SLC) और जिम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) के साथ मिलकर लिया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और संचालन में कोई दिक्कत न हो। पीसीबी (PCB) ने पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच शेष दो वनडे मैचों की तारीखों में भी हल्का बदलाव किया है। अब ये मुकाबले शुक्रवार (14 नवंबर) और रविवार (16 नवंबर) को रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जबकि पहले यह 13 और 15 नवंबर को निर्धारित थे।

खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भरोसा दिलाने के प्रयास

इस्लामाबाद (Islamabad) में हुए आत्मघाती हमले के बाद श्रीलंकाई टीम के आठ खिलाड़ियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि, बाद में श्रीलंका बोर्ड अध्यक्ष शम्मी सिल्वा (Sri Lanka Board President Shammi Silva) और पाकिस्तान में श्रीलंका के उच्चायुक्त ने खिलाड़ियों से बात की और सुरक्षा का भरोसा दिया। टीम मैनेजर महिंदा हालंगोड़ा (Team manager Mahinda Halangoda) ने पुष्टि की कि कोई खिलाड़ी वापस नहीं लौटेगा और टीम पाकिस्तान में ही सीरीज पूरी करेगी।

पीसीबी चेयरमैन ने जताया आभार

पीसीबी चेयरमैन और गृह मंत्री मोहसिन नकवी (PCB Chairman and Home Minister Mohsin Naqvi) ने श्रीलंकाई टीम (Sri Lankan team) के इस निर्णय के लिए धन्यवाद जताया और कहा कि यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विश्वास का संकेत है। उन्होंने कहा कि पीसीबी (PCB) पूरी तरह सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो।

टी20 त्रिकोणीय सीरीज का पूरा शेड्यूल

18 नवंबर: पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे

20 नवंबर: श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे

22 नवंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका

23 नवंबर: पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे

25 नवंबर: श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे

27 नवंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका

29 नवंबर: फाइनल

प्रत्येक टीम चार मैच खेलेगी और शीर्ष दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी।