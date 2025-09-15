भारत से शिकस्त के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ICC से लगाई गुहार, बोला-एशिया कप से मैच रेफरी को हटाओ…

मुंबई। एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत संग मुकाबले में हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तानी टीम (Pakistani Team) ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट (जिम्बाब्वे) को हटाने की मांग की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी (Chairman Mohsin Naqvi) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तान ने पायक्रॉफ्ट पर आईसीसी (ICC) के कोड ऑफ कंडक्ट (Code of Conduct) को तोड़ने का आरोप लगाया है।

भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच 14 सितंबर को खेले गए मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव (Captain Suryakumar Yadav) ने टॉस के समय विपक्षी टीम के कप्तान सलमान अली आगा (Captain Salman Ali Agha) से हाथ नहीं मिलाया। फिर मैच के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाए। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 7 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की थी। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Captain Salman Ali Agha) नाराज हो गए और उन्होंने और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बहिष्कार कर दिया। सोमवार को मामला तेजी से बिगड़ गया, जब पाकिस्तानी टीम (Pakistani Team) ने भारतीय टीम (Indian Team) और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट (Match Referee Andy Pycroft) के खिलाफ आईसीसी (ICC) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।