  3. Pakistan :  खैबर पख्तूनख्वाह में TTP का बड़ा हमला , 16 जवानों की मौत

पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़े हमले की खबर है।  खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों ने अफगानिस्तान से सटे बाजौर जिले के मामोंड तहसील के मलंगी इलाके में बीती रात फ्रंटियर कॉर्प्स पोस्ट को निशाना बनाया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

