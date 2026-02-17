Pakistan :  खैबर पख्तूनख्वाह में TTP का बड़ा हमला , 16 जवानों की मौत

पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़े हमले की खबर है। खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों ने अफगानिस्तान से सटे बाजौर जिले के मामोंड तहसील के मलंगी इलाके में बीती रात फ्रंटियर कॉर्प्स पोस्ट को निशाना बनाया।
खबरों के अनुसार, वाहन में सवार हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को मदरसे के पास स्थित फ्रंटियर कोर की चौकी से टकरा दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई तथा आसपास के घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद आसमान में घना धुआं उठने लगा और गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इससे संकेत मिलता है कि आतंकवादियों ने समन्वित हमले का प्रयास किया था।
खबरों के अनुसार, आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ( TTP) ने हमले की जिम्मेदारी ली है और रात करीब 10:30 बजे छह अल-फारूक मिसाइलें दागीं। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि नौ सुरक्षाकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मृतकों में नागरिक भी शामिल थे, जिससे कुल मृतकों की संख्या कम से कम 16 हो गई है और आशंका है कि बचाव दल द्वारा मलबा हटाने के प्रयासों के चलते यह संख्या और बढ़ सकती है।