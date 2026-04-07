पाकिस्तान ने तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर दी थी भारत को धमकी- भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो धमकियां दी है वह तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर रची गई थीं। दुबे ने दावा किया कि ये टिप्पणियां एक रणनीतिक ध्यान भटकाने की चाल थीं, जिसका मकसद पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ से लोगों का ध्यान हटाना था। यह विवाद आसिफ की एक टीवी पर दी गई चेतावनी के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत के साथ भविष्य में कोई भी सैन्य टकराव कोलकाता तक पहुंच सकता है। दुबे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह दिया है कि अगर मेरे एक भी नागरिक को परेशान किया गया, तो हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के बीच सीधा संबंध होने का संकेत दिया। उन्होंने तर्क दिया कि TMC सीमा सुरक्षा से जुड़ी अपनी घरेलू कमजोरियों को छिपाने के लिए बाहरी खतरों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि सीएम ममता बनर्जी के इशारे पर ही ख्वाजा अहमद ने ऐसे बयान दिए होंगे, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटों पर ही टिकी है। इसे छिपाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के किसी मंत्री से ऐसा बयान दिलवाया होगा। अगर इसकी जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि किसके कहने पर ऐसे बयान दिए गए थे। ये टिप्पणियाँ तब आईं जब आसिफ ने चार अप्रैल को सियालकोट में बोलते हुए चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत के किसी भी भविष्य के दुस्साहस का जवाब देगा और दावा किया था कि कोई भी टकराव कोलकाता तक फैल सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत एक फर्जी-झंडा अभियान का प्रयास कर सकता है। हालांकि उन्होंने इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिनमें उन्होंने मतदाताओं को BJP के प्रति आगाह किया था। दुबे ने जोर देकर कहा कि BJP बंगाली गौरव के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बंगाली गौरव और सम्मान केवल BJP ही देगी। हमारी पहचान बंगाल से जुड़ी है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, तो भाजपा का अस्तित्व ही नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि BJP को जमीनी स्तर पर भारी समर्थन मिल रहा है और उन्होंने एक निर्णायक जीत की भविष्यवाणी की। कोई कड़ी टक्कर नहीं है; यह एकतरफ़ा है। बंगाली पहचान को बचाने के लिए लोग एकजुट होकर खड़े हैं और TMC को उखाड़ फेंकेंगे।