भारत के 2,800 लोगों के लिए जारी हुआ पाकिस्तान का वीजा, बैसाखी समारोहों में शामिल होंगे सभी यात्री

लखनऊ। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए आने वाले बैसाखी समारोहों के लिए 2,800 से ज़्यादा वीज़ा जारी किए हैं। ये समारोह 10 से 19 अप्रैल, 2026 तक पाकिस्तान में होने वाले हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि तीर्थयात्री कई महत्वपूर्ण सिख धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, जिनमें गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा ननकाना साहिब और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब शामिल हैं। इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए, भारत में पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स, साद अहमद वारैच ने कहा कि हम तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान में एक संतोषजनक और आध्यात्मिक रूप से फलदायी प्रवास की कामना करते हैं। उन्होंने इस यात्रा के व्यापक महत्व पर भी ज़ोर देते हुए कहा कि यह यात्रा अंतर-धार्मिक और अंतर-सांस्कृतिक सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के प्रति पाकिस्तान की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि है।

वारैच ने कई पूजा स्थलों के संरक्षक के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर भी ज़ोर दिया और कहा कि कई पूजा स्थलों के एक गौरवशाली संरक्षक के रूप में पाकिस्तान सहिष्णुता, सद्भावना और आपसी सम्मान के सार्वभौमिक आदर्शों को आगे बढ़ाता रहेगा। यह पहल धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्रा पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल 1974 के तहत की जा रही है, जो दोनों देशों के बीच ऐसी सीमा-पार धार्मिक यात्राओं को नियंत्रित करता है। इस प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों को प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे एक व्यवस्थित और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित होता है। बैसाखी जिसे सिख समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंजाब में फसल उत्सव का प्रतीक है और इसका धार्मिक महत्व भी है। क्योंकि यह 1699 में खालसा की स्थापना की याद दिलाता है। हर साल भारत से हज़ारों श्रद्धालु पवित्र सिख तीर्थस्थलों की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, जिससे सीमा पार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध मज़बूत होते हैं। इस साल वीज़ा जारी किए जाने का भारत के धार्मिक समुदायों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है, जो इसे अपनी आस्था को गहरा करने और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। तीर्थयात्रा के आयोजकों ने सुचारू यात्रा और आवश्यक प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया है। वारैच का बयान ऐसी यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के पाकिस्तान के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है और अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। बैसाखी तीर्थयात्रा न केवल श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराती है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना और आपसी समझ को बढ़ावा देने का एक मंच भी है। पाकिस्तान उच्चायोग ने इस बात की पुष्टि की है कि तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए यात्रा, आवास और धार्मिक स्थलों तक पहुंच सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।