  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. बंग्लादेश का समर्थन करने के बाद पाकिस्तान की टीम भी होगी टी-20 विश्व कप से बाहर! इस देश को आईसीसी देगी मौका

बंग्लादेश का समर्थन करने के बाद पाकिस्तान की टीम भी होगी टी-20 विश्व कप से बाहर! इस देश को आईसीसी देगी मौका

सात फरवरी से टी-20 विश्व कप शुरू होने जा रहा है। बंग्लादेश इस विश्व कप से पहले ही बाहर हो चुका है। बंग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह विश्व कप का बायकॉट करने का फैसला लिया था, जिसके बाद आईसीसी ने स्काट्लैंड को विश्व कप खेलने के लिए आमंत्रित किया।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सात फरवरी से टी-20 विश्व कप शुरू होने जा रहा है। बंग्लादेश इस विश्व कप से पहले ही बाहर हो चुका है। बंग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह विश्व कप का बायकॉट करने का फैसला लिया था, जिसके बाद आईसीसी ने स्काट्लैंड को विश्व कप खेलने के लिए आमंत्रित किया। स्काट्लैंड ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए विश्व कप खेलने की तैयारी में जुट गया है। वहीं पाकिस्तान की टीम भी विश्व कप के लिए घोषित हो चुंकी है, लेकिन उनके खेलने पर अभी भी संशय बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक चौकने वाला बयान दिया है। उन्होने साफ तौर पर कहा है कि टीम की घोषणा को विश्व कप में भागीदारी की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान अगर विश्व कप में हिस्सा नहीं लेती है तो उसकी जगह पर आईसीसी युगांडा की टीम को देगी मौका

पढ़ें :- वाशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल! रियान पराग की चमक सकती है किस्मत

टी-20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम की घोषणा हो चुंकी है। बीते दिनों पीसीबी के अध्यक्ष मोहसीन नकवी ने एक बंद कमरे में पाकिस्तान के चुने गए खिलाड़ियों के साथ बैठक की है। बैठक में नकवी ने सभी खिलाड़ियों को सरकार की भूमिका के बारे में और पीसीबी के मौजूदा रुख जानकारी दी है। वहीं लाहौर में हुई चर्चा के बाद नकवी ने हेड कोच माइक हेसन से कहा कि हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जो भी फैसला लेगी हमको उसका पालन करना होगा। अगर सरकार नहीं चाहती है कि हम विश्व कप में भाग लें, तो हम नहीं लेंगे।

बता दे कि बांग्लादेश ने अपनी टीम की सुरक्षा चिंता जताते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने बंग्लादेश को बाहर करते हुए स्काट्लैंड को विश्व कप का हिस्स बनाया है। पाकिस्तान ने आईसीसी के इस फैसले को गलत करार दिया है। सूत्रो मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस मुद्दे पर सरकार और पीसीबी का समर्थन किया है। खिलाड़ियों ने भी कथित तौर पर कहा है कि सरकार और पीसीबी का जो भी फैसला होगा, टीम उस फैसले के खड़ी रहेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान सोमवार शाम तक पूरे मामले पर अपना अंतिम फैसला घोषित करेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वाशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल! रियान पराग की चमक सकती है किस्मत

वाशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल! रियान पराग की चमक...

भारत से मिली हार कभी भूल नहीं पाएगा न्यूजीलैंड, सूर्या सेना ने ऐसा जलील किया कि बन गए बड़े रिकॉर्ड

भारत से मिली हार कभी भूल नहीं पाएगा न्यूजीलैंड, सूर्या सेना ने...

बंग्लादेश का समर्थन करने के बाद पाकिस्तान की टीम भी होगी टी-20 विश्व कप से बाहर! इस देश को आईसीसी देगी मौका

बंग्लादेश का समर्थन करने के बाद पाकिस्तान की टीम भी होगी टी-20...

BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन, भारतीय क्रिकेट की दशा सुधारने में रहा था अहम योगदान

BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन, भारतीय क्रिकेट की दशा...

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड को पहले ओवर में लगा बड़ा झटका, हार्दिक ने कॉनवे का कैच पकड़ा, एक रन बनाकर आउट

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड को पहले ओवर में लगा बड़ा...

टीम इंडिया को T20I में रास नहीं आता यह मैदान, गुवाहाटी में सिर्फ नसीब हुई है एक जीत, सूर्या ब्रिगेड के पास है रिकॉर्ड सुधारने का बेहतर मौका

टीम इंडिया को T20I में रास नहीं आता यह मैदान, गुवाहाटी में...