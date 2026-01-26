बंग्लादेश का समर्थन करने के बाद पाकिस्तान की टीम भी होगी टी-20 विश्व कप से बाहर! इस देश को आईसीसी देगी मौका

नई दिल्ली। सात फरवरी से टी-20 विश्व कप शुरू होने जा रहा है। बंग्लादेश इस विश्व कप से पहले ही बाहर हो चुका है। बंग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह विश्व कप का बायकॉट करने का फैसला लिया था, जिसके बाद आईसीसी ने स्काट्लैंड को विश्व कप खेलने के लिए आमंत्रित किया। स्काट्लैंड ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए विश्व कप खेलने की तैयारी में जुट गया है। वहीं पाकिस्तान की टीम भी विश्व कप के लिए घोषित हो चुंकी है, लेकिन उनके खेलने पर अभी भी संशय बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक चौकने वाला बयान दिया है। उन्होने साफ तौर पर कहा है कि टीम की घोषणा को विश्व कप में भागीदारी की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान अगर विश्व कप में हिस्सा नहीं लेती है तो उसकी जगह पर आईसीसी युगांडा की टीम को देगी मौका

टी-20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम की घोषणा हो चुंकी है। बीते दिनों पीसीबी के अध्यक्ष मोहसीन नकवी ने एक बंद कमरे में पाकिस्तान के चुने गए खिलाड़ियों के साथ बैठक की है। बैठक में नकवी ने सभी खिलाड़ियों को सरकार की भूमिका के बारे में और पीसीबी के मौजूदा रुख जानकारी दी है। वहीं लाहौर में हुई चर्चा के बाद नकवी ने हेड कोच माइक हेसन से कहा कि हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जो भी फैसला लेगी हमको उसका पालन करना होगा। अगर सरकार नहीं चाहती है कि हम विश्व कप में भाग लें, तो हम नहीं लेंगे।

बता दे कि बांग्लादेश ने अपनी टीम की सुरक्षा चिंता जताते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने बंग्लादेश को बाहर करते हुए स्काट्लैंड को विश्व कप का हिस्स बनाया है। पाकिस्तान ने आईसीसी के इस फैसले को गलत करार दिया है। सूत्रो मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस मुद्दे पर सरकार और पीसीबी का समर्थन किया है। खिलाड़ियों ने भी कथित तौर पर कहा है कि सरकार और पीसीबी का जो भी फैसला होगा, टीम उस फैसले के खड़ी रहेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान सोमवार शाम तक पूरे मामले पर अपना अंतिम फैसला घोषित करेगी।