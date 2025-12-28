भारत की जर्सी पहनने और तिरंगा लहराने की पाक कबड्डी प्लेयर को मिली बड़ी सजा, PKF ने अनिश्चित काल के लिए लगाया बैन

Kabaddi player Ubaidullah Rajput has been banned: पाकिस्तान के जाने-माने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत (Ubaidullah Rajput) ने हाल ही में भारत की ओर से एक कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। राजपूत की भारत की जर्सी में तिरंगा लिए फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (PKF) को राजपूत का भारत के लिए पसंद नहीं आया। फेडरेशन ने पाकिस्तानी कबड्डी को बड़ी सजा सुनाते हुए बैन कर दिया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पाकिस्तान के जाने-माने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत (Ubaidullah Rajput) को नेशनल फेडरेशन ने अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में बहरीन में एक प्राइवेट टूर्नामेंट में एक भारतीय टीम के लिए खेला था। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (PKF) ने शनिवार को एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद यह बैन लगाया। फेडरेशन ने राजपूत को बिना फेडरेशन या दूसरे संबंधित अधिकारियों से ज़रूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लिए विदेश जाकर टूर्नामेंट खेलने का दोषी पाया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (PKF) के सेक्रेटरी राणा सरवर ने कहा कि राजपूत के पास डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने अपील करने का अधिकार है।

सरवर ने कहा कि फेडरेशन ने इस बात को गंभीरता से लिया कि राजपूत न सिर्फ बिना एनओसी के विदेश गए, बल्कि भारतीय टीम के लिए खेले, उसकी जर्सी पहनी और एक मैच जीतने के बाद भारतीय झंडा भी ओढ़ा। हालांकि, कबड्डी खिलाड़ी राजपूत ने कहा कि यह सब गलतफहमी थी और उन्हें कभी नहीं बताया गया कि जिस टीम के लिए वे खेलेंगे वह भारतीय टीम होगी। लेकिन, फिर भी वे एनओसी के नियम तोड़ने के दोषी हैं। इस मामले में पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले ही माफी मांग चुके हैं।