  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. भारत की जर्सी पहनने और तिरंगा लहराने की पाक कबड्डी प्लेयर को मिली बड़ी सजा, PKF ने अनिश्चित काल के लिए लगाया बैन

भारत की जर्सी पहनने और तिरंगा लहराने की पाक कबड्डी प्लेयर को मिली बड़ी सजा, PKF ने अनिश्चित काल के लिए लगाया बैन

Kabaddi player Ubaidullah Rajput has been banned: पाकिस्तान के जाने-माने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत ने हाल ही में भारत की ओर से एक कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। राजपूत की भारत की जर्सी में तिरंगा लिए फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (PKF) को राजपूत का भारत के लिए पसंद नहीं आया। फेडरेशन ने पाकिस्तानी कबड्डी को बड़ी सजा सुनाते हुए बैन कर दिया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Kabaddi player Ubaidullah Rajput has been banned: पाकिस्तान के जाने-माने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत (Ubaidullah Rajput) ने हाल ही में भारत की ओर से एक कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। राजपूत की भारत की जर्सी में तिरंगा लिए फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (PKF) को राजपूत का भारत के लिए पसंद नहीं आया। फेडरेशन ने पाकिस्तानी कबड्डी को बड़ी सजा सुनाते हुए बैन कर दिया है।

पढ़ें :- VIDEO: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहनी आर्मी की वर्दी, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर की बड़ी घोषणा

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पाकिस्तान के जाने-माने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत (Ubaidullah Rajput) को नेशनल फेडरेशन ने अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में बहरीन में एक प्राइवेट टूर्नामेंट में एक भारतीय टीम के लिए खेला था। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (PKF) ने शनिवार को एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद यह बैन लगाया। फेडरेशन ने राजपूत को बिना फेडरेशन या दूसरे संबंधित अधिकारियों से ज़रूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लिए विदेश जाकर टूर्नामेंट खेलने का दोषी पाया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (PKF) के सेक्रेटरी राणा सरवर ने कहा कि राजपूत के पास डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने अपील करने का अधिकार है।

सरवर ने कहा कि फेडरेशन ने इस बात को गंभीरता से लिया कि राजपूत न सिर्फ बिना एनओसी के विदेश गए, बल्कि भारतीय टीम के लिए खेले, उसकी जर्सी पहनी और एक मैच जीतने के बाद भारतीय झंडा भी ओढ़ा। हालांकि, कबड्डी खिलाड़ी राजपूत ने कहा कि यह सब गलतफहमी थी और उन्हें कभी नहीं बताया गया कि जिस टीम के लिए वे खेलेंगे वह भारतीय टीम होगी। लेकिन, फिर भी वे एनओसी के नियम तोड़ने के दोषी हैं। इस मामले में पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले ही माफी मांग चुके हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान, बोले- जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं सदमे में था

मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान,...

भारत की जर्सी पहनने और तिरंगा लहराने की पाक कबड्डी प्लेयर को मिली बड़ी सजा, PKF ने अनिश्चित काल के लिए लगाया बैन

भारत की जर्सी पहनने और तिरंगा लहराने की पाक कबड्डी प्लेयर को...

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर, बेटी के साथ खेलते नजर आ रहे है बल्लेबाज के केएल राहुल

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर,...

वैभव सूर्यवंशी को BCCI ने सौंपी कप्तानी; साउथ अफ्रीका दौरे और अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड घोषित

वैभव सूर्यवंशी को BCCI ने सौंपी कप्तानी; साउथ अफ्रीका दौरे और अंडर-19...

क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले मैदान में आया इस दिग्गज को हार्ट अटैक, अस्पताल में निधन

क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले मैदान में आया इस दिग्गज को...

Women's cricket in 2025: इस साल वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का रहा जलवा; स्मृति और दीप्ति खूब चमकीं

Women's cricket in 2025: इस साल वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का...