Palm Payment Technology : इस देश में खरीदारी के लिए बस हाथ दिखाकर ही हो जाता है भुगतान, पेमेंट के लिए कार्ड – क्यूआर कोड की जरूरत से छुटटी  

तकनीक का विकास जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे जीवन के हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। कभी वो भी दौर था जब जेब में पैसे रख कर चलने में खतरा महसूस होता था लेकिन मोबाइल फोन के माध्यम से अब क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई माध्यम से पेमेंट किया जाता है। दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है।भुगतान सिस्टम को और आसान बनाने के लिए चीन में अब पेमेंट करने के लिए कैश, कार्ड या फोन के क्यूआर कोड स्कैनर की भी आवश्यकता नहीं है। चीन में केवल हाथ दिखाकर ही वहां भुगतान हो रहा है। वहां लोग खरीदारी करने के लिए न ही कार्ड लेकर चलते हैं और न ही कैश। वहां कई स्टोर्स पर केवल हथेली दिखाकर ही भुगतान हो रहा है।चीन में हथेली को स्कैन करके बैंक खातों से लिंक किया गया है।

इसके बाद दुकानदार के पास ग्राहक के बैंक खाते की जानकारी रजिस्टर्ड हो जाती है। वैसे पहले यह सुविधा कुछ दुकानों में शुरू की गई थी, लेकिन अब यह सुविधा तेजी से बढ़ रही है।

बायोमेट्रिक स्कैनिंग: इन्फ्रारेड स्कैनर उपयोगकर्ता की हथेली की अनूठी विशेषताओं को कैप्चर करता है, जिसमें त्वचा के नीचे की नसों के पैटर्न और हथेली की छाप शामिल है।

हाई सिक्योरिटी : हथेली के प्रिंट और vein pattern का डेटा Extremely uniqueहै, जिससे यह प्रणाली चेहरे की पहचान जैसी अन्य बायोमेट्रिक विधियों की तुलना में अधिक सुरक्षित और सटीक है।