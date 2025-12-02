Parliament Winter Session 2025 : लोकसभा में विपक्ष का SIR पर जोरदार हंगामा , विपक्ष का टकराव जारी

संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन भी टकराव भरा रहने के संकेत दे रहा है। विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद भवन (Parliament House) के मकर द्वार के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और कई विपक्षी सांसदों ने एसआईआर (SIR) पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। विपक्षी नारेबाजी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से सदन की कार्यवाही (Proceedings of the House) को बाधित किया जा रहा है। इसके बाद ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, मतदाता सूची की शुद्धि (Correction of voter list) और चुनावी फंडिंग से जुड़े मुद्दों पर संसद में व्यापक बहस होना आवश्यक है। इसी मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और संसद की कार्यवाही के दौरान भी यह मुद्दा उठाने की तैयारी जताई।

उधर, सरकार ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि चुनाव सुधार (Electoral Reforms) एक सतत प्रक्रिया है और इस पर पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं। सरकार का यह भी कहना है कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ (political advantage) के लिए हंगामे की रणनीति अपना रहा है। दोनों सदनों में आज भी जोरदार बहस देखने को मिल सकते हैं।