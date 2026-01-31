अमेरिकी सरकार में लगा आंशिक संघीय शटडाउन, अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी को अलग करने की मांग

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिकी सरकार में शनिवार की सुबह से आंशिक शटडाउन लागू हो गया। आंशिक संघीय सरकार का शटडाउन सीनेट द्वारा सरकारी फंडिंग बिलों के संशोधित पैकेज को मंज़ूरी देने की आखिरी समय सीमा पूरी करने के कुछ घंटों बाद हुआ। हाउस से सोमवार से पहले इन बदलावों को मंज़ूरी देने की उम्मीद नहीं है।

By Satish Singh 
नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार (US government) में शनिवार की सुबह से आंशिक शटडाउन (partial shutdown) लागू हो गया। आंशिक संघीय सरकार (partial federal government) का शटडाउन सीनेट द्वारा सरकारी फंडिंग बिलों के संशोधित पैकेज को मंज़ूरी देने की आखिरी समय सीमा पूरी करने के कुछ घंटों बाद हुआ। हाउस से सोमवार से पहले इन बदलावों को मंज़ूरी देने की उम्मीद नहीं है। अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए विस्तारित फंडिंग को अलग करने के लिए वोट किया। यह व्हाइट हाउस के साथ एक डील होने के बाद हुआ, जिसमें इसे दो हफ़्ते के लिए टाल दिया गया ताकि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (Immigration and Customs Enforcement) पर प्रतिबंधों के लिए डेमोक्रेट्स की मांगों पर बातचीत की जा सके। इसमें एजेंटों को चालू बॉडी कैमरे पहनने और मास्क न पहनने की शर्त शामिल है। वोट 71-29 था, जिसमें केवल पांच वोट रिपब्लिकन ने विरोध में दिया। सीनेटर रैंड पॉल, टेड क्रूज़, माइक ली, रॉन जॉनसन और रिक स्कॉट ने विरोध में वोट किया है।

स्पीकर माइक जॉनसन से पैकेज को फ्लोर पर लाने की उम्मीद है। नियमों के अनुसार, इसे पास होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेज तक पहुंचने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के मजबूत समर्थन की आवश्यकता है। सीनेट वोट का रास्ता शुक्रवार को पहले ही साफ हो गया था जब रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थून से आने वाले हफ़्तों में सैंक्चुअरी शहरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोट का वादा मिलने के बाद अपनी रोक हटा ली थी। यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट के माइनॉरिटी लीडर, चक शूमर ने भी ICE अधिकारियों पर डेमोक्रेट्स की मांगों पर ज़ोर दिया। उन्होने कहा कि जब आप वे तस्वीरें देखते हैं, तो जान लें कि कुछ बहुत गलत है और इसे बदलना होगा। हम इसे बदलने के लिए लड़ रहे हैं। क्या हमारे रिपब्लिकन सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सहयोगी वास्तविक बदलाव, वास्तविक मजबूत बदलाव करने को तैयार नहीं हैं, तो उन्हें डेमोक्रेटिक वोटों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारे पास अमेरिकी लोगों के लिए वास्तविक प्रगति करने के लिए केवल कुछ ही दिन हैं और देश की निगाहें हम पर हैं।

