  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. OG Box Office Collection:पवन कल्याण की ‘ओजी’ की कमाई में आई भारी गिरावट, फिर भी इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

OG Box Office Collection:पवन कल्याण की ‘ओजी’ की कमाई में आई भारी गिरावट, फिर भी इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण अपनी फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ को लेकर लगातार खबरों में बने हैं ।   ये फिल्म 25 सितंबर को वर्ल्डवाइड तौर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में पहले दिन ही 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ बंपर ओपेनिंग की थी । फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो गए हैं और रिलीज से ही इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी थी। अब छठे दिन की कमाई के आंकड़ें सामने आ गए हैं, जिनमें कमाई के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते हैं कैसा रहा बॉक्सऑफिस पर फिल्म का 6वां दिन

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण अपनी फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ को लेकर लगातार खबरों में बने हैं।  ये फिल्म 25 सितंबर को वर्ल्डवाइड तौर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में पहले दिन ही 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ बंपर ओपेनिंग की थी । फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो गए हैं और रिलीज से ही इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी थी। अब छठे दिन की कमाई के आंकड़ें सामने आ गए हैं, जिनमें कमाई के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते हैं कि  बॉक्सऑफिस पर फिल्म का 6वां दिन कैसा साबित हुआ ।

पढ़ें :- Avika Gor Wedding: बालिका वधू की 'आनंदी' ने की शादी , पति ने गोद में उठाकर दिए पोज

 छठे दिन पर छापे कितने करोड़?

एक की रिपोर्ट अनुसार , फिल्म ने ओपनिंग के दिन 63.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी, इसके बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन छठे दिन पर इसकी कमाई का ग्राफ थोड़ा बिगड़ता नजर आया।  रिपोर्ट के अनुसार, छठे दिन पर फिल्म ने सिर्फ 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की।  कमाई में गिरावट देखने के बावजूद, सिर्फ छह दिनों में फिल्म ने 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। आपको बता दें कि ये आंकड़ें इंडियन नेट कलेक्शन के हैं।

 अब तक की कमाई का हिसाब समझें

बता दें कि फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी. पहले दिन फिल्म ने 63.75 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 18.45 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 18.5 करोड़ रुपये की कमाई की, चौथे दिन भी फिल्म ने 18.5 करोड़ रुपये की कमाई की, लेकिन इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ग्राफ नीचे गिरने लगा । पांचवें दिन फिल्म ने 7.4 करोड़ और छठे दिन 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की. पेड प्रीव्यू और सभी दिनों की कमाई को जोड़ा जाए तो अब तक फिल्म की कुल कमाई 154 करोड़ का कलेक्शन कि हैं।

पढ़ें :- धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर हुआ लांच, 28 नवंबर को रिलीज होगी मूवी

अब तक की कमाई में इन फिल्मों से आगे निकली ‘OG’

‘They Call Him OG’ अब तक की कमाई के मामले में कई फिल्मों को धूल चटा चुकी है. इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘परम सुंदरी’ से लेकर खिलाड़ी कुमार की ‘जॉली एल एल बी 3’ शामिल है. जहां फिल्म ‘ओजी’ ने सिर्फ छह दिनों में 154.85 करोड़ रुपये का आंकड़ा तय कर लिया,वहीं ‘परम सुंदरी’ ने छह दिनों में सिर्फ 37.1 रुपये ही कमाई ही अपने नाम की. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म ‘जॉली एल एल बी 3’ ने छह दिनों में 70 करोड़ रुपये की कमाई की. टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म ‘बागी 4’ भी इस लिस्ट का हिस्सा है, जिस ने छह दिनों में सिर्फ 42.4 रुपये ही कमाए

 

 

 

पढ़ें :- धनुष–कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' का टीजर जारी, दिखी जुनूनी इश्क के साथ इंटेंस केमिस्ट्री, 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

OG Box Office Collection:पवन कल्याण की ‘ओजी’ की कमाई में आई भारी गिरावट, फिर भी इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

OG Box Office Collection:पवन कल्याण की ‘ओजी’ की कमाई में आई भारी...

धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर हुआ लांच, 28 नवंबर को रिलीज होगी मूवी

धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर...

धनुष–कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' का टीजर जारी, दिखी जुनूनी इश्क के साथ इंटेंस केमिस्ट्री, 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

धनुष–कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' का टीजर जारी, दिखी जुनूनी इश्क...

Paris Fashion Week : फैन को रोता देख पसीजा ऐश्वर्या राय बच्चन का दिल, लगाया गले और पोंछे आंसू, हो रही है तारीफ

Paris Fashion Week : फैन को रोता देख पसीजा ऐश्वर्या राय बच्चन...

उर्वशी रौतेला पहुंची ED ऑफिस, ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में होगी पूछताछ

उर्वशी रौतेला पहुंची ED ऑफिस, ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में...

Dussehra 2025: आश्रम के बाबा निराला बनें राम, दिल्ली के रामलीला में रावण का करेंगे दहन

Dussehra 2025: आश्रम के बाबा निराला बनें राम, दिल्ली के रामलीला में...