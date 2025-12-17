इमरान हासमी की टास्करी द स्मगलर्स वेब 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रीलीज, दिखाई देगी स्मगलिंग की दुनिया की झलक

मुंबई। स्पेशल 26 और बेबी (Special 26 and Baby) जैसी फिल्मों के फिल्ममेकर नीरज पांडे अपनी अगली फिल्म में भारतीय कस्टम्स (Indian Customs) की हाई-स्टेक दुनिया को दिखाने के लिए इमरान हाशमी के साथ काम करने जा रहे हैं। इमरान हाशमी स्टारर टास्करी द स्मगलर्स वेब (Taskery The Smugglers Web) का टीज़र रिलीज़ हो गया है, जिसमें दुनिया के सबसे बिज़ी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पृष्ठभूमि में स्मगलिंग की दुनिया की झलक दिखाई गई है। मेकर्स ने बताया कि यह एक फिक्शनल क्राइम एंटरटेनर है। यह नेटफ्लिक्स सीरीज़ एक ऐसी दुनिया के दरवाज़े खोलती है जहां हर सूटकेस में एक राज़ छिपा हो सकता है और हर यात्री एक संदिग्ध हो सकता है। इस ऑपरेशन के केंद्र में सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीणा हैं, जो एक तेज़-तर्रार, शांत और हिसाब-किताब रखने वाले ऑफिसर हैं। अपनी टीम के साथ वह एयरपोर्ट पर होने वाली स्मगलिंग पर नकेल कसते हैं।

फ्राइडे स्टोरीटेलर्स द्वारा निर्मित, नीरज पांडे द्वारा बनाई गई और राघव जयराथ द्वारा निर्देशित टास्करी द स्मगलर्स वेब अगले साल 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। टास्करी स्ट्रीमिंग के टीज़र की शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे यात्रा और बिज़नेस की दुनिया स्मगलरों के निशाने पर रही है। जिसमें कस्टम्स ऑफिसर केंद्र में हैं। इमरान हाशमी एक ताज़ा नए अवतार में घातक सहज ज्ञान और बुद्धिमत्ता वाले एक लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए हाशमी ने बताया कि टास्करी मेरे लिए कई स्तरों पर रोमांचक थी। यह नीरज पांडे के साथ मेरा पहला काम है और उनकी दुनिया में कदम रखना है। कस्टम्स ऑफिसर का किरदार मेरे लिए एक नया क्षेत्र है और अर्जुन मीणा ज़ोरदार या दिखावटी नहीं है। वह शांत, चौकस है, और हमेशा दो कदम आगे सोचता है। नीरज पांडे ने सीरीज़ के माध्यम से कस्टम्स की अनजानी दुनिया को पेश करने की अपनी योजना पर भी ज़ोर दिया। इमरान हाशमी के अलावा सीरीज़ में शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफ़रोज़ शामिल हैं। टास्करी द स्मगलर्स वेब का प्रीमियर 14 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा।