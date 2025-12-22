फिल्म ‘आवारापन 2’ के एक्शन सीन के दौरान घायल हुए इमरान हाशमी, सर्जरी के बाद सामने आई फोटो

  1. हिन्दी समाचार
एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 की शूटिंग में व्यस्त है, जो कि 2007 की आवारापन की सीक्वल है।  फिल्म की सेट  से  इमरान   को लेकर एक  बुरी खबर सामने आई है । बता दें कि आवारापन 2 की शूटिंग के दौरान इमरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।एक्टर की एक फोटो भी सामने आयी है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

शूटिंग के दौरान इमरान को लगी चोट

इमरान हाशमी को फिल्म आवारापन 2 की शूटिंग के दौरान पेट में गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनकी सर्जरी की गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे जिस दौरान उनके पेट में चोट लग गई. वहीं, अब एक्टर की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उनके पेट पर सर्जरी के बाद पट्टी बंधी हुई है. यह तस्वीर इंस्टाग्राम पर इंस्टेंट बॉलीवुड ने शेयर की है।

इमरान ने चोट के बाद शुरू की शूटिंग

एक बॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान ने राजस्थान में आवारापन 2 की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है. एक्टर अब पूरी तरह से ठीक हैं. हालांकि वह अभी भी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. उन्हें एक्शन सीक्वेंस फिलहाल मना कर दिए गए हैं. एक्टर के चोट लगने के बाद फिल्म के शेड्यूल को भी रिवाइज कर दिया गया है और उनके सभी एक्शन सीन बाद में शूट किए जाएंगे.

फैंस को सताई इमरान की चिंता

वहीं, इमरान हाशमी की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद फैंस भी चिंता जता रहे हैं। फैंस इमरान  के ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं।

पहले भी सेट पर घायल हो चुके हैं इमरान

बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब इमरान हाशमी को फिल्म के सेट पर चोट लगी है. इससे पहले भी कई बार वह इस तरह से घायल हो चुके हैं. वह एक बार फिल्म गुडाचारी 2 की शूटिंग के दौरान भी घायल हुए थे और तब उनकी गर्दन पर चोट लगी थी. हालांकि तब भी उन्होंने शूटिंग बंद नहीं की थी.

इन फिल्मों में नजर आएंगे इमरान

काम को लेकर बात करें तो इमरान हाशमी आवारापन 2 के अलावा नेटफ्लिक्स की फिल्म तस्करी, तेलुगु फिल्म जी 2 और गनमास्टर में दिखाई देंगे.

 

