Haq : कानूनी पचड़े में फंसी इमरान हाशमी की ‘हक’, शाह बानो की बेटी ने भेजा Legal Notice

कई फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज होने से पहले रोक दी जाती हैं कभी धर्म या जाति से रिलेटेड या कभी और टॉपिक अब इन्ही में शामिल है बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म ‘ हक’। जिसे अब लीगल नोटिस मिली है । आइए जानते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला?

किसने भेजा लीगल नोटिस?

इमरान हाशमी और यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म ‘हक’ की कहानी शाह बानो से इन्सपायर थे। ये फिल्म अब कानूनी विवादों में फस चुकी हैं। दरअसल, शाहबानो बेगम की बेटी सिद्दीका बेगम ने फिल्म मेकर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को लीगल नोटिस भेजा है। एक मीडिया चैनल के अनुसार नोटिस में फिल्म की रिलीज, प्रमोशन और स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके अलावा नोटिस में ये ये आरोप भी लगाया गया है कि फिल्म में शाह बानो के पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया गया और वो भी उनके परिवार वालों के अनुमति के बिना।

सिद्दीका बेगम ने तौसीफ जेड वारसी द्वारा 4 पार्टीज को लीगल नोटिस भेजा है. इसमें पहला नाम फिल्म डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा का है, इसके बाद प्रोडक्शन पार्टनर जंगली पिक्चर्स, बावेजा स्टूडियोज और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को।

फिल्म कब होगी रिलीज?

फिल्म ‘हक’ 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यामी गौतम शाह बानो के किरदार में नजर आएंगी, वहीं इमरान उनके पति और वकील की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म में एक मुस्लिम महिला की कहानी को दिखाया गया है जो तलाक के बाद पति से अपने हक का पैसा मांगती है और अपने हक के लिए कोर्ट तक पहुंच जाती है।