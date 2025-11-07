TV की जोधा से कैसे Emraan Hashmi की बहन बनीं Paridhi Sharma, इस फिल्म से कर रही डेब्यू

जोधा बाई सीरियल से मशहूर हुई परिधि शर्मा के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज परिधि शर्मा की डेब्यू फिल्म हक रिलीज हो चुकी है, इस फिल्म में परिधि शर्मा ने बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर इमरान हाशमी और यामी गौतम के साथ काम किया है. फैंस को फिल्म हक काफी पसंद आ रही है। इसी बीच परिधि शर्मा ने अपनी फिल्म के लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। परिधि शर्मा ने बताया है कि उनको इमरान हाशमी की बहन बनने का मौका कैसे मिला। परिधि शर्मा ने अपने फैंस को एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाई है। एक चैनल से बात करते हुए परिधि शर्मा ने कहा, मैंने भी इस फिल्म में काम करने के लिए ऑडिशन दिया था। कास्टिंग डायरेक्टर शिवम गुप्ता ने मेरा ऑडिशन लिया था। इससे पहले मैंने बहुत तैयारी की थी। मेरा सुर नहीं आ रहा था।

परिधि शर्मा ने सुनाई दिलचस्प कहानी बता दें परिधि शर्मा ने कहा ऑडिशन से पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी जिसमें मैं शाह बानो को समझा रही थी कि इतना बड़ा कदम मत उठाओ और जो कहा जा रहा है वो कर लो बाकी औरतों की तरह… कहीं कहीं मैं ऐसी औरत को रिप्रेजेंट कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे मैं मैंने शिवम से थोड़ा समय मांगा। जिसके बाद ती दिन तक मैंने लैटर लिखे शाह बानो के नाम… अपती तैयारी के तौर पर इसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है. मैं लिख रही थी ताकि किरदार को समझ सकूं. तीसरे दिन मैंने ऑडिशन दिया. सबको मेरी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई और इस तरह से ये फिल्म मुझे मिल गई।

बॉलीवुडवाले करते हैं टीवी सितारों के साथ भेदभाव?

इस दौरान परिधि शर्मा ने बॉलीवुड में होने वाले भेदभाव के बारे में भी बात की है. परिधि शर्मा ने बताया है कि टीवी सितारों के साथ सच में बॉलीवुड में भेदभाव किया जाता है. इस बारे में बात करते हुए परिधि शर्मा ने कहा, ये बात कहीं न कहीं सच है लेकिन ये बात समझनी जरुरी है कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होते हैं चाहे मीडियम कुछ भी हो।