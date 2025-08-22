Viral news: lucknow में 3 युवकों की क्रूरता देखकर लोग के काँप उठे रूह , कुत्ते को बाइक में बांधकर कई किमी दौड़ाया

राजधानी लखनऊ में 3 लड़कों की क्रूरता देखकर हर किसी का रूह काँप गया। इन युवकों ने निर्दयी की सारी हदें पार कर दिया । बता दें इन तीनों ने एक कुत्ते को बाइक में बांधकर कई किमी तक दौड़ाया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ते को बांधकर इस तरह दौड़ाने की घटना को लोगों ने शर्मनाक बताया। उधर, वायरल वीडियो के आधार पर आसर-दी-हेल्पिंग हैंड्स की संस्थापक चारू खरे ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है।

चारू खरे ने बाइक सवारों के खिलाफ पशुक्रूरता अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। चारू ने तहरीर में लिखा कि इंस्टाग्राम पर यह वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो लखनऊ का है।

लखनऊ में 3 लड़कों ने कुत्ते को बाइक में बांधकर कई किमी दौड़ाया। क्रूरता का यह वीडियो वायरल हो रहा है। pic.twitter.com/5B55MRpYvs — deep pandey the journalist (@deep90writer) August 22, 2025

बाइक का रजिस्ट्रेशन लखनऊ का है और वीडियो हजरतगंज इलाके का बताया जा रहा है। बाइक पर तीन लड़के सवाल हैं। पीछे बैठा किशोर ने अपने हाथ में रस्सी पकड़ रखी है। उसमें कुत्ता बंधा है। वह रस्सी पकड़कर तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए कुत्ते को खींच रहा है। कुत्ता हाफता हुआ दौड़ रहा है। यह शर्मनाक घटना देखकर भी सड़क से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नही किया। यह और भी शर्मनाक है।

तीनों ने कुत्ते को कई किमी तक दौड़ाया। तीनों हेल्मेट भी नहीं लगाए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। बाइक सवार तीनों लड़के देखने में नाबालिग लग रहे हैं। उनकी तलाश जारी है।