100% Tariff on Pharma Products: ट्रंप ने विदेशी फार्मा कंपनियों को दिया बड़ा झटका, दवाओं पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ

100% Tariff on Pharma Products: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फार्मा कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। जिसका सीधा असर भारत समेत कई देशों की फार्मा कंपनियों पर पड़ने वाला है। अमेरिका में भारत की कम कीमत में मिलने वाली जेनरिक दवाओं की मांग ज्यादा है। हालांकि, ट्रंप ने अपने फैसले को लेकर कहा है कि इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर लिखा, ‘1 अक्टूबर, 2025 से, हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएँगे, जब तक कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण संयंत्र स्थापित नहीं कर रही हो। “निर्माण” का अर्थ होगा, “भूमिपूजन” और/या “निर्माणाधीन”। इसलिए, यदि निर्माण शुरू हो गया है, तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’ इसके अलावा, उन्होंने किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज़ पर 50% टैक्स, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैक्स और भारी ट्रकों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा।

एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, ‘हम 1 अक्टूबर, 2025 से सभी किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज़ और संबंधित उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाएँगे। इसके अतिरिक्त, हम अपहोल्स्टर्ड फ़र्नीचर पर 30% टैरिफ लगाएँगे। इसका कारण अन्य बाहरी देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर “बाढ़” है। यह एक बहुत ही अनुचित व्यवहार है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से अपनी विनिर्माण प्रक्रिया की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’