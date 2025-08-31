  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. Pithoragarh Big Accident : पहाड़ी दरकने से NHPC के पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद, 11 कर्मचारी अंदर फंसे

Pithoragarh Big Accident : पहाड़ी दरकने से NHPC के पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद, 11 कर्मचारी अंदर फंसे

Pithoragarh Big Accident : उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार को बड़ा हादसा हो गया है। पहाड़ी टूटने से धारचूला के ऐलागाड़ स्थित एनएचपीसी पावर हाउस (NHPC Power House) की भूमिगत टनल का मुहाना बंद हो गया। टनल के मुहाने पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर जमा हो जाने से टनल के भीतर कार्यरत 19 कार्मिक फंस गए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Pithoragarh Big Accident : उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार को बड़ा हादसा हो गया है। पहाड़ी टूटने से धारचूला के ऐलागाड़ स्थित एनएचपीसी पावर हाउस (NHPC Power House) की भूमिगत टनल का मुहाना बंद हो गया। टनल के मुहाने पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर जमा हो जाने से टनल के भीतर कार्यरत 19 कार्मिक फंस गए। इनमें से आठ कार्मिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 11 कार्मिक अभी टनल में फंसे हैं। जिन्हें निकालने के लिए प्रयास चल रहे हैं। सभी कार्मिक सुरक्षित हैं और उनसे संपर्क हो रहा है।

पढ़ें :- J-K Kathua Cloudburst: अब कठुआ में बादल फटने के बाद हुआ भूस्खलन, चार लोगों की मौत की खबर

बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को ऐलागाड़ में पहाड़ी दरक गई। इससे भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर एनएचपीसी की टनल के मुहाने पर जमा हो गए। इससे टनल में काम कर रहे 19 कार्मिक फंस गए। कार्मिकों के फंसे होने की सूचना मिलते ही युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि सुरंग के मुहाने से मलबा हटाया जा चुका है। इमरजेंसी शाफ्ट एरिया को भी लगातार साफ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक आठ कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। 11 कार्मिक भी सुरक्षित हैं और प्रशासन उनसे संपर्क में बना हुआ है। जिला प्रशासन (District Administration), बीआरओ (BRO), एनएचपीसी (NHPC), एनडीआरएफ (NDRF), सीआईएसएफ (CISF) सहित अन्य बचाव दल स्थिति से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

धारचूला के उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा (Dharchula’s Sub-Divisional Magistrate Jitendra Verma) ने बताया कि धौलीगंगा पावर हाउस को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। टनल के मुख्य द्वार पर बार- बार आ रहे मलबे को सड़क सुरक्षा संगठन के माध्यम से लगातार हटाया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त मशीनरी और सीआईएसएफ, एनडीआरफ तैनात हैं। सुरंग के अंदर किचन और खाने की व्यवस्था पहले से उपलब्ध है।

अब तक सुरक्षित निकाले गए कार्मिक डीजी ऑपरेटर चंदर सोनल, सब-स्टेशन स्टाफ शंकर सिंह,मेंटेनेंस स्टाफ पूरन बिष्ट, मेंटेनेंस स्टाफ (कांट्रेक्ट) नवीन कुमार, प्रेम दुग्ताल, धन राज बहादुर, सिविल गगन सिंह धामी व पीसी वर्मा हैं।

 

पढ़ें :- Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी, खालिस्तान आतंकवादी खराब कर सकते हैं माहौल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pithoragarh Big Accident : पहाड़ी दरकने से NHPC के पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद, 11 कर्मचारी अंदर फंसे

Pithoragarh Big Accident : पहाड़ी दरकने से NHPC के पावर हाउस की...

Video-धीरेंद्र शास्त्री, बोले- ‘शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुझे गाली देते हैं’ सोहन तिवारी ने मांगा प्रमाण और दी संवाद की चुनौती

Video-धीरेंद्र शास्त्री, बोले- ‘शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुझे गाली देते हैं’ सोहन तिवारी ने...

Uttarakhand Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, केदारघाटी में पुल बहा, उफान पर हैं अलकनंदा और मंदाकिनी

Uttarakhand Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, केदारघाटी में पुल बहा,...

UP Heavy Rain Alert : यूपी के 30 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट, रविवार को सोनभद्र में रिकॉर्ड बरसात

UP Heavy Rain Alert : यूपी के 30 जिलों में सोमवार को...

नीम करौली बाबा को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले- उनको हनुमान जी का अवतार कहना अतिरंजना होगा

नीम करौली बाबा को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले- उनको...

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही, घरों को भारी नुकसान, दो लोग लापता

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही, घरों...