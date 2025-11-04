स्पेशल बच्चों के लिए चलाया प्लेसमेंट ड्राइव, 28 छात्रों को मिला रोजगार का अवसर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा- नॉलेज पार्क-III स्थित ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से स्पेशल बच्चों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम का आयोजन परमार्थम संस्था के सहयोग से किया गया।

ड्राइव में शॉपर्स स्टॉप, पैंटालून्स और रेडिसन ब्लू जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और छात्रों के इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू प्रक्रिया में कॉलेज के विभिन्न विभागों के छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने छात्रों की तैयारी और आत्मविश्वास की सराहना की। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, इस प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 28 छात्रों का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने बताया कि इस तरह के आयोजन न केवल छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें उद्योग जगत से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य अतिथि अंकुश ताम्बी ने कहा कि इन बच्चों की लगन और जज़्बा काबिल-ए-तारीफ है। समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर इच्छा मजबूत हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।

कॉलेज प्रबंधन ने चयनित छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे ताकि सभी बच्चों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिल सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंकुश ताम्बी, अध्यक्ष परमार्थम एवं चेयरमैन ज़ूकोल सर्विसेज, सौरभ दाधीच, सीओओ ज़ूकोल सर्विसेज, दीपक झा, एमडी एवं सीईओ ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट और आरती सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।