'आपने खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप के खेलने का सपना खत्म कर दिया...' बांग्लादेशी कोच ने पूर्व सरकार के फैसले पर सुनाई खरी-खरी

Bangladesh T20 World Cup Boycott Row : बांग्लादेश में सरकार बदलते ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 न खेलने के फैसले पर बवाल शुरू हो गया है। अब पूर्व अंतरिम सरकार और क्रिकेट बोर्ड एक-दूसरे पर इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच, बांग्लादेश के असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने पूर्व स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल को झूठ करार दिया है। ये टिप्पणी नजरुल के उस बयान पर आयी है जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और क्रिकेटरों ने लिया था।

दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप में टीम के हिस्सा लेने पर पूर्व स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने अपना रुख बदल लिया था। नजरुल ने शुरू में कहा था कि यह फैसला सरकार ने लिया था। हालांकि, ऑफिस छोड़ने से ठीक पहले, उन्होंने कहा कि यह फैसला बोर्ड और खिलाड़ियों ने लिया था। इस यू-टर्न पर सलाहुद्दीन ने नजरुल की कड़ी आलोचना की। सलाहुद्दीन ने कहा, “उन्होंने बहुत साफ झूठ बोला।” “मैं खुद एक टीचर हूं, और टीचर आमतौर पर थोड़ा कम झूठ बोलते हैं। वह इतने खुलेआम झूठ बोलेंगे – मैं सच में सोच भी नहीं सकता। मैं लड़कों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? उन्होंने इतना यू-टर्न ले लिया।”

बांग्लादेश के असिस्टेंट कोच ने कहा, “वह (नजरुल ) एक टीचर है, और ढाका यूनिवर्सिटी में टीचर है। मेरे देश के सबसे बड़े एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन का कोई आदमी ऐसा झूठ बोल रहा है – हम यह मान नहीं सकते। हम यह कैसे मान सकते हैं? उसने पहले कुछ कहा और बाद में यू-टर्न ले लिया।” सलाहुद्दीन ने नेशनल क्रिकेटर वर्ल्ड कप मिस करने से बहुत दुखी थे, उन्होंने इस फैसले को प्लेयर्स के “सपने को खत्म करने वाला” बताया।

उन्होंने कहा, “जब कोई लड़का वर्ल्ड कप खेलने जाता है, तो वह अपना सपना – अपना 27 साल पुराना सपना – अपने साथ ले जाता है। आप उस सपने को एक सेकंड में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगर यह देश का फैसला नेशनल वजहों से लिया गया है, तो वे देश के लिए कुर्बानी देंगे। लेकिन अगर आप नुकसान की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ पर्सनल नुकसान की बात करूंगा। पर्सनली, आपने एक लड़के का सपना पूरी तरह खत्म कर दिया। मुझे पता है कि मेरे दो प्लेयर्स कई दिनों तक सुन्न हो गए थे, पूरी तरह खो गए थे।”

सलाहुद्दीन ने कहा, “यह बात कि हम उन्हें इस टूर्नामेंट में मैदान पर वापस ला पाए, अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि यह मेरी कोचिंग लाइफ की सबसे बड़ी कामयाबी है – कि वे मैदान पर वापस आए और फिर से रन बनाए। एक इंसान कई सालों तक वर्ल्ड कप खेलने का सपना देखता है। पैसा एक फैक्टर है, लेकिन यह छोटा है। असल में जो मायने रखता है वह वह वर्ल्ड कप है जिसका उसने पूरी ज़िंदगी सपना देखा है – वह वह वर्ल्ड कप खेलना चाहता था।”

उन्होंने आगे कहा, “देश के लिए, मैं भी बहुत कुछ छोड़ने को तैयार हूं, और लड़के भी तैयार हैं। लेकिन क्या मैंने किसी लड़के के सिर पर हाथ रखकर कहा, ‘बेटा, तुम इस वजह से नहीं खेल सके’? अगर बातें ठीक से बताई गई होतीं, तो मुझे लगता है कि बहुत सी बातें मानी जा सकती थीं।”