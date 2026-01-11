PM मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने पहुंचे गुजरात, मंदिर में की पूजा-अर्चना

Somnath Swabhiman Parv: गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ धाम इन दिनों पूरी तरह सनातन मय नजर आ रहा है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के समुद्र तट पर स्थित ये पवित्र ज्योतिर्लिंग आस्था, इतिहास और गौरव का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यहां 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को इस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने श्री सोमनाथ मंदिर पहुंचकर और पूजा-अर्चना की।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में अपनी शौर्य यात्रा के दौरान, पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने वीर हमीरजी गोहिल को पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व महमूद गजनवी के पहले आक्रमण से लेकर मंदिर के बार-बार ध्वस्त करने असफल प्रयास और हर बार इस पवित्र स्थल के पुनर्निर्माण की करीब 1000 साल पुरानी गौरवगाथा को बयां करता है। इस मौके पर हर साल लाखों श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं।
इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, “सोमनाथ शाश्वत दिव्यता की एक ज्योति के रूप में खड़ा है। इसकी पवित्र उपस्थिति पीढ़ियों से लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही है। यहाँ कल के कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ हैं, जिनमें ओमकार मंत्र का जाप और ड्रोन शो शामिल हैं।”