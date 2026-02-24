  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. PM मोदी खुद कायर हैं, हम लड़ते रहेंगे और देश को गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे : मल्लिकार्जुन खड़गे

PM मोदी खुद कायर हैं, हम लड़ते रहेंगे और देश को गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे : मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress National President Mallikarjun Kharge) ने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी युवा साथियों की ऐसी गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। आज युवा नौकरी के लिए परेशान हैं और देश का माहौल इतना खराब हो गया है, जिसकी वजह से युवा गुस्से में हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress National President Mallikarjun Kharge) ने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी युवा साथियों की ऐसी गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। आज युवा नौकरी के लिए परेशान हैं और देश का माहौल इतना खराब हो गया है, जिसकी वजह से युवा गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि PM मोदी (PM Modi) देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगें, लेकिन उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया।

पढ़ें :- ट्रेड डील से किसान हो जाएंगे तबाह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगी ख़त्म....पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर, हमें डराने की कर रहे हैं कोशिश 

मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे सिर झुकाकर उनकी सारी शर्तें मान लीं, जिससे पूरा देश शर्मिंदा है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)ने किसानों के हितों के साथ भी समझौता कर दिया। वे देश को गुलामी में झोंक रहे हैं। हमारे युवा साथियों ने एक प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कांग्रेस के लोग कायर नहीं हैं।

असल में PM मोदी खुद कायर हैं। वे संसद में आकर अपना और अपनी नीतियों का बचाव करने से डरते हैं। देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम हर तरह का त्याग करेंगे और देश को गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे।

जब देश में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, तब नितिन गडकरी और BJP के लोगों ने हर इवेंट में जाकर किया था विरोध 

जब देश में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, तब नितिन गडकरी और BJP के लोगों ने हर इवेंट में जाकर विरोध किया था। क्या तब इन्हें राष्ट्रीयता और देश को एक रखने की भावना मन में नहीं आई? दुनिया भर से आने वाले एथलीटों को क्या संदेश जाएगा, इसकी चिंता क्या तब नहीं थी? BJP के लोग दूसरों को सीख देना बंद करें और खुद अपना व्यवहार देखें। इन्हें आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। इनकी क्या करतूतें रहीं हैं- वो सबको पता है। ये लोग दूसरों को सीख देना बंद करें। मेरा मानना है कि यूथ कांग्रेस के सदस्यों को परेशान करने के बजाए, उन्हें छोड़ देना चाहिए।

पढ़ें :- मुख्यमंत्री जी गए हैं जापान, वहां से राजभवन को किया है टेलीफून, आते ही तीनों लाडलों को दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ? सपा का तंज

हकीकत में ट्रंप हमें गुलाम बना रहा है और हमें बंधुआ मजदूर बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है

पढ़ें :- हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया-ये है शर्म की बात...राहुल गांधी ने साधा निशाना

युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश का माहौल इतना खराब हो चुका है, उसके कारण मोदी जी के प्रति लोगों में भारी रोष है। ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। नाक रगड़कर उनके सारे शर्तों को मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो गया। जो काम हमारे किसानों की भलाई और मदद के लिए किया जाना चाहिए था, उसकी बजाय किसानों का नुकसान करने की बातचीत की गई। इससे यह भी साफ़ हो गया कि लोग समझते थे कि मोदी जी देश के हित में ट्रंप से बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ट्रंप हमें गुलाम बना रहा है और हमें बंधुआ मजदूर बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है। यह काम मोदी जी कर रहे हैं।

मोदी साहब खुद डरपोक हैं, डर के कारण वे संसद में आकर अपनी नीतियों का भी नहीं कर पाते बचाव 

कांग्रेस डरने वाली नहीं है और न ही डरपोक है। मोदी साहब खुद डरपोक हैं। डर के कारण वे संसद में आकर अपनी नीतियों का बचाव भी नहीं कर पाते। इसलिए वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवा नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं।यह नहीं चलेगा। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे। हम लड़ते रहेंगे और देश को गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे।

पढ़ें :- Video-षड्यंत्र पर किसी को रोने की आवश्यकता नहीं, रोती महिला भक्त को शंकराचार्य ने समझाया, रोना तब जब आपका गुरु निकल जाए गड़बड़

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, यूपी के सभी जिलों में हल्ला बोल प्रदर्शन कर पीएम मोदी को संबोधित सौंपेंगी​ ज्ञापन

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, यूपी के सभी...

अभिनेता आदित्य पंचोली पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में सुनवाई टली, बॉम्बे हाईकोर्ट में अब चार मार्च को होगी सुनवाई

अभिनेता आदित्य पंचोली पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में सुनवाई टली, बॉम्बे...

अभिनेता रणवीर सिंह के भगवान पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले मे मिली राहत

अभिनेता रणवीर सिंह के भगवान पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले मे...

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म भूत बांग्ला का पोस्टर किया रिलीज, जाने कब सिनेमाघरों में आएगी ​मूवी

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म भूत बांग्ला का पोस्टर किया रिलीज,...

मोदी कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को दी हरी झंडी, भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का महत्वपूर्ण कदम

मोदी कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को...

गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा- भारत का शर्मिंदा करने के लिए विपक्ष के नेता ने रची साजिश

गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा- भारत का शर्मिंदा करने...