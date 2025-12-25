राष्ट्रप्रेरणा स्थल का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, दीन दयाल उपाध्याय- श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर अर्पित किया श्रद्धासुमन

लखनऊ : पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ की बसंतकुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। इस अवसर पर तीन विभूतियों अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीन दयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया । कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह स्थल राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और वैचारिक प्रेरणा का प्रतीक बनकर उभरा है।

विभाजन का दर्द उकेरती गैलरी का किया अवलोकन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने भाजपा व जनसंघ के गलियारे का अवलोकन किया। इस गलियारे में जनसंघ और भाजपा की पूरी यात्रा को तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैलरी का भ्रमण किया। इस गैलरी में डॉ. मुखर्जी के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न चित्र और प्रतीक चिह्न रखे गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में स्थापित उस विशेष गैलरी का अवलोकन किया, जिसमें बंगाल विभाजन के दौरान झेले गए दर्द और त्रासदी को चित्रों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस गैलरी में उस दौर की घटनाओं, विस्थापन और सामाजिक पीड़ा को भावनात्मक ढंग से दर्शाया गया है, जो इतिहास के एक कठिन अध्याय की याद दिलाती हैं। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित गैलरियों का भी भ्रमण किया। इन गैलरियों में दोनों महान नेताओं के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को तस्वीरों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया है।

राम सुतार ने बनाई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा

लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर तीन नेताओं की कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। इनमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। राम सुतार ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार हैं। वहीं, अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा माटू राम ने तैयार की है।