PM मोदी ने असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास, 6957 करोड़ रुपये आएगी लागत

Kaziranga Elevated Corridor : पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में 6,957 करोड़ रुपये के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस कॉरिडोर का मकसद काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, नेशनल हाईवे-715 पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा करना है।

असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज मुझे एक बार फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। मेरी पिछली यात्रा की यादें ताज़ा हो गईं। दो साल पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में बिताए पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खास अनुभवों में से हैं।” उन्होंने कहा, “मैं देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बधाई देता हूं। कल से मैं देख रहा हूं कि बोडो परंपरा का यह शानदार डांस सोशल मीडिया पर कैसे छा गया है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई युवा कलाकारों को अपने हाथ से बनाए हुए पोर्ट्रेट और स्केच पकड़े हुए देखा। जिसके बाद, पीएम मोदी ने अपना भाषण रोका और कहा, “यहां कुछ दोस्त तस्वीरें लेकर आए हैं और इस तरह खड़े हैं, वे थक जाएंगे। कृपया उन्हें भेज दीजिए; मैं उन्हें अभी ले लूंगा। अगर पीछे आपका पता लिखा है, तो मेरा खत आप तक ज़रूर पहुंचेगा।”

नगांव में पीएम मोदी ने कहा, “कनेक्टिविटी यह पक्का करती है कि नॉर्थ-ईस्ट विकास की दौड़ में पीछे न रहे। यह हमारे दिल के करीब है और दिल्ली के भी करीब है। आज असम अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने की चुनौती का सामना कर रहा है। क्या हमें असम की पहचान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? जिस तरह से बीजेपी सरकार घुसपैठ से निपट रही है, जंगलों, ऐतिहासिक जगहों और ज़मीन को अवैध कब्ज़े से आज़ाद करा रही है, उसकी पूरे देश में तारीफ़ हो रही है। लेकिन सोचिए कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया। वोटों और सत्ता के लिए, उन्होंने घुसपैठियों को असम की ज़मीन पर कब्ज़ा करने दिया। दशकों तक घुसपैठ सिर्फ़ बढ़ती ही रही।”