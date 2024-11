पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की, कहा-ऐसे कृत्यों से कमजोर नहीं होगा हमारा संकल्प

नई दिल्ली। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसको लेकर ​सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इसी तरह, हमारे राजनयिकों को डराने-धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भयावह हैं। इस प्रकार की हिंसा कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून का शासन बनाए रखने की उम्मीद करते हैं।

I strongly condemn the deliberate attack on a Hindu temple in Canada. Equally appalling are the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India’s resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2024