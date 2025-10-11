  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. JPNIC के बाहर पुलिस देती रही पहरा, अंदर पहुंचकर सपा छात्रसभ के नेताओं ने जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

JPNIC के बाहर पुलिस देती रही पहरा, अंदर पहुंचकर सपा छात्रसभ के नेताओं ने जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले ही लखनऊ स्थित जेपी सेंटर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इसके साथ ही, वहां का रास्ता भी पूरी तरह से बंद कर दिया गय है। टीन और बैरियर लगा दिए गए ताकि कोई वहां पहुंच न सके। दरअसल, ये सुरक्षा व्यवस्था अखिलेश यादव को रोकने के लिए बढ़ाई गयी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले ही लखनऊ स्थित जेपी सेंटर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इसके साथ ही, वहां का रास्ता भी पूरी तरह से बंद कर दिया गय है। टीन और बैरियर लगा दिए गए ताकि कोई वहां पहुंच न सके। दरअसल, ये सुरक्षा व्यवस्था अखिलेश यादव को रोकने के लिए बढ़ाई गयी है। संभावना जताई जा रही है कि, पिछले साल की तरह अखिलेश यादव इस बार भी जेपीएनआईसी पहुंच सकते हैं, जिसके कारण वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गयी है।

पढ़ें :- आकाश आनंद की जितनी BSP को है जरूरत, उससे ज्यादा BJP को है...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

हालांकि, अभी तक अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचे हैं लेकिन समाजवादी छात्र सभा के दो कार्यकर्ताओं ने वहां तक पहुंचे और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आयी है। सपा छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और अमर यादव बीती रात ही जेपी सेंटर में चोरी-छिपे घुस गए थे। जिन्होंने जेपी जी की मूर्ती पर माल्यार्पण किया है। फिलहाल सपा नेताओं ने माल्यार्पण कर वीडियो और फोटो जारी कर दिया है।

पढ़ें :- अखिलेश यादव ने ऐसा क्या शेयर किया था जो फेसबुक अकाउंट हो गया सस्पेंड, जानें- पूरा मामला

विनित कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कि पंक्ति को लिखा कि, “सम्पूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे-कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है।” इसके साथ ही आगे लिखा, योगी आदित्यनाथ आपकी पुलिस समाजवादियों के मजबूत हौसलों को नहीं तोड़ सकती, समाजवादी छात्रसभा ने माला भी पहनाई और सरकार की ओछी मानसिकता को भी उजागर किया।

पढ़ें :- VIDEO : महिला पुलिस अफसर ने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोग बोले- कमाल का फिटनेस

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आकाश आनंद की जितनी BSP को है जरूरत, उससे ज्यादा BJP को है...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

आकाश आनंद की जितनी BSP को है जरूरत, उससे ज्यादा BJP को...

अखिलेश यादव ने ऐसा क्या शेयर किया था जो फेसबुक अकाउंट हो गया सस्पेंड, जानें- पूरा मामला

अखिलेश यादव ने ऐसा क्या शेयर किया था जो फेसबुक अकाउंट हो...

JPNIC के बाहर पुलिस देती रही पहरा, अंदर पहुंचकर सपा छात्रसभ के नेताओं ने जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

JPNIC के बाहर पुलिस देती रही पहरा, अंदर पहुंचकर सपा छात्रसभ के...

प्रेमानंद महाराज, बोले-भगवान का प्रेम सबके लिए समान और निष्पक्ष होता है, जीवन-मरण प्रारब्ध और आयु से जुड़ा है

प्रेमानंद महाराज, बोले-भगवान का प्रेम सबके लिए समान और निष्पक्ष होता है,...

इंडिया गठबंधन और एनडीए में कई सीटोंं पर नाम तय, देखे लिस्ट

इंडिया गठबंधन और एनडीए में कई सीटोंं पर नाम तय, देखे लिस्ट

मायावती की रैली में समर्थकों को हटाना पड़ा भारी! लखनऊ में IPS आशीष श्रीवास्तव का रातोरात Transfer

मायावती की रैली में समर्थकों को हटाना पड़ा भारी! लखनऊ में IPS...