राजधानी में प्रदूषण चरम पर, AQI 391 पर पहुंचा, कोहरा ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली में वायु प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है।  हवा की रफ्तार घटने से रविवार को हवा में जहर और बढ़ गया। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 रहा, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार में यह 450से अधिक रहा।मौसम विभाग के  अनुसार , सोमवार से कोहरे के आसार हैं, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली की हवा में मानक से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। एक दिन पहले शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 के अंक पर रहा, यानी बीते 24 घंटे में सूचकांक में 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

दिल्ली-एनसीआर की हवा में रविवार दोपहर बाद तीन बजे पीएम-10 का औसत स्तर 373.3 और पीएम-2.5 का औसत स्तर 215.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी, दिल्ली-एनसीआर की हवा में अभी प्रदूषक कणों का स्तर सामान्य से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा है। दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट का रुख है। अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम 10.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से कोहरे की शुरुआत होगी। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 09 से 11 डिग्री तक रहने का अनुमान है।

पर्यटन पर प्रदूषण की मार, 20% पर्यटक घटे

राजधानी गैस चैंबर में तब्दील हो गई है। इसका असर पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा हो या सफदरजंग का मकबरा, यहाँ देश विदेश के पर्यटक कम पहुँच रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों की मानें तो प्रदूषण बढ़ने के बाद पर्यटकों की संख्या में 20 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है। खासकर विदेशी  पर्यटकों के संख्या में भारी गिरावट हुई है।  वहीं वायु  प्रदूषण के कारण  लोगों  का जीना तक मुश्किल हो गया है।

दस हजार गाड़ियां दिल्ली नहीं पहुंच रहीं

बता दें कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में पर्यटकों की संख्या घटी तो टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर का भी रोजगार 70 फीसदी तक घट गया। अब पर्यटक कम हो जाने की वजह से टूरिस्ट वाहनों की मांग में जबरदस्त गिरावट आई है। वहीं, ग्रैप-3 लागू हो जाने के कारण बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लग गई है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बताया कि दिल्ली में बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर रोक लग जाने के कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत अन्य राज्यों से रोजाना आने वाली 10 हजार से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में नहीं पहुंच पा रही है।

