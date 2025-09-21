पूनम पांडेय को मंदोदरी नहीं, बल्कि शूर्पणखा की दी जानी चाहिए भूमिका, साधु-संतों ने जताई कड़ी नाराजगी

नई दिल्ली। दिल्ली की मशहूर लव-कुश रामलीला समिति (Luv-Kush Ramlila Committee) में मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडेय (Actress Poonam Pandey ) को मंदोदरी का रोल दिए जानें के बाद विवाद शुरू हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस कदम का खुलकर विरोध किया है। दिल्ली भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख और लव-कुश रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शंकर कपूर (BJP Leader Praveen Shankar Kapoor) ने आयोजकों को पत्र लिखकर पूनम पांडेय (Poonam Pandey ) को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस भूमिका के लिए किसी अन्य कलाकार को चुना जाना चाहिए।

विहिप दिल्ली के प्रांतीय मंत्री सुरेंद्र गुप्ता (VHP Leader Surendra Gupta) ने कहा कि पूनम पांडेय (Poonam Pandey ) की विवादास्पद छवि उन्हें इस पवित्र भूमिका के लिए अनुपयुक्त बनाती है। हालांकि, रामलीला समिति (Ramlila Committee) अपने फैसले पर अड़ी हुई है।

रामलीला समिति ने क्या तर्क दिया?

समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूनम पांडेय (Poonam Pandey ) 29 और 30 सितंबर को मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। उनके अतीत के बावजूद, हमें उम्मीद है कि यह किरदार उन्हें और अन्य लोगों को एक सकारात्मक संदेश देगा।

साधु-संतों ने दी तीखी प्रतिक्रिया

इस मामले पर साधु-संतों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती (Swami Jitendranand Saraswati) ने आयोजकों से “मर्यादा बनाए रखने” की अपील की। ​​जगद्गुरु बालक देवाचार्य (Jagadguru Balak Devacharya) ने कहा कि मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक हैं और उनकी भूमिका अत्यंत पवित्र है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

कंप्यूटर बाबा (Computer Baba) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूनम पांडेय (Poonam Pandey ) को मंदोदरी की नहीं, बल्कि शूर्पणखा की भूमिका दी जानी चाहिए। महंत शैलेशानंद महाराज (Mahant Shaileshanand Maharaj) का कहना है कि ऐसी भूमिका निभाने से जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन भी आ सकता है।

लव-कुश रामलीला की खासियत

लव-कुश रामलीला समिति (Luv-Kush Ramlila Committee) अपनी भव्यता और आधुनिक प्रस्तुतियों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसमें हर साल हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। इस बार, पूनम पांडेय (Poonam Pandey ) के सेलेक्शन ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है, जिससे रामलीला और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गई है।

इस साल की रामलीला में 500 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। अभिनेता आर्य बब्बर रावण (Actor Arya Babbar Ravan) की भूमिका निभाएंगे। पूनम पांडेय (Poonam Pandey ) ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और आयोजकों का आभार व्यक्त किया।