Dussehra 2025: आश्रम के बाबा निराला बनें राम, दिल्ली के रामलीला में रावण का करेंगे दहन

दिल्ली की रामलीला हर साल खास होती है लेकिन इस बार दिल्ली की रामलीला में कुछ अलग होने वाला है दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज है। बता दें की इस बार बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इस बार दशहरा में शामिल होंगे। बॉबी के मौजूदगी से लाल किले का मैदान और भी ज्यादा ग्रैंड और ग्लैमरस हो जाएगा। लव कुश रामलीला समिति ने स्टार को 2 अक्टूबर को लाल किला मैदान में आयोजित दशहरा कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया है। एक्टर ने एक वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है।बता दें बॉबी देओल ने एक वीडियो जारी करते हुए लिखा, ‘दिल्ली की रामलीला में इस बार मैं आ रहा हूं… तो मिलते हैं दशहरे पर.’ फैंस के बीच इस एक्टर का ये एलान काफी वायरल हो रहा है, और उनके आने से इस बार इवेंट में रिकॉर्ड भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है।

View this post on Instagram A post shared by Bobby Deol (@iambobbydeol)

आयोजकों की खुशी

लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, ‘बॉबी देओल की भागीदारी से इस बार दशहरा और भी खास और यादगार बन जाएगा । स्टार पावर के कारण दर्शकों का जोश दोगुना होगा.’

पूनम पांडे मंदोदरी के रूप में

इस रामलीला में पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं । इसके वजह से विवादों में बनी हुई हैं । वहीं कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई है. इसके बावजूद आयोजकों ने साफ कर दिया है, कि पूनम पांडे को बदला नहीं जाएगा. वह मंच पर आर्य बब्बर संग अभिनय करती नजर आएंगी.

लाल किले की रामलीला की शान

दिल्ली का लाल किला मैदान हर साल लाखों दर्शकों का गवाह बनता है, जब अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश देने के लिए रावण दहन किया जाता है. इस साल बॉबी देओल के राम के रूप में शामिल होंगे।