रामलीला में पूनम पांडेय करेंगी मंदोदरी का रोल, मचा बवाल तो कमेटी के चेयरमैन अर्जुन ने दिया ये बयान

नई दिल्ली: दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला कमेटी (Luv kush Ramleela Committee) ने इस बार मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडेय (Model and actress Poonam Pandey) रावण की पत्नी मंदोदरी (Mandodari) का किरदार निभाने के लिए चयन किया है। जब से यह खबर आई है, सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। मंदोदरी (Mandodari) का किरदार उन्हें मिलना कई लोगों को रास नहीं आ रहा। कुछ लोग रामलीला कमेटी पर भी सवाल उठा रहे हैं।

इसी बवाल के बीच रविवार को लव-कुश रामलीला समिति के चेयरमैन अर्जुन कुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने पूनम पांडेय (Poonam Pandey) के रोल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लवकुश रामलीला समिति (Luv kush Ramleela Committee) हर साल फिल्मी दुनिया के लोगों को आमंत्रित करती है। कुछ लोगों को रिक्वेस्ट हम भेजते हैं। किरदार के हिसाब से फिल्मी सितारों का चयन किया जाता है। इस बार मंदोदरी के रोल के लिए पूनम पांडेय को सेलेक्ट करने के लिए कई रिक्वेस्ट दिया गया था।

उन्होंने मंदोदरी को लेकर उपजे बवाल पर कहा कि रामायण में वह सबसे ज्यादा सुंदर थी। उसने रावण को बुरे काम करने के लिए रोका था। एक ऐसा कलाकार जो इस मर्यादा में रहकर इस तरह की भाषा बोलेगा और इस तरह का रोल करेगा। तो, निश्चित रूप से उसके दिल और दिमाग भी बदलेगा और उसको देखने के बाद सैकड़ों लड़कियां खुद को बदलेंगी। उन्होंने पूनम पांडेय (Poonam Pandey) को लेकर कहा कि कमेटी ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। मगर इसमें बदलाव की गुंजाइश संभव है।

अर्जुन ने आगे कहा कि पूनम पांडेय (Poonam Pandey) के नाम को लेकर हो रहे विवाद पर कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। इसको लेकर लव-कुश रामलीला समिति (Luv kush Ramleela Committee) बैठक करेगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक पूनम पांडेय (Poonam Pandey) मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, अभी कोई बदलाव नहीं किया है। 30 सितंबर से पहले लवकुश रामलीला समिति (Luv kush Ramleela Committee) बैठक करेगी। 29 और 30 सितंबर को पूनम पांडेय (Poonam Pandey) रामलीला में मंदोदरी का किरदार अदा करेंगी। ये कहा जा रहा है कि वो बोल्ड सीन करती हैं तो क्या हम उन्हें अच्छे रास्ते पर नहीं डाल सकते? रामलीला सांकेतिक होती है।

जानें क्या बोलीं पूनम पांडेय?

उन्होंने आगे कहा कि जब पूनम पांडेय (Poonam Pandey) से विवादों पर बात हुई तो, उन्होंने कहा कि लोगों का काम है कहना। इसका क्या कर सकते हैं? फिल्मों के अंदर तो मुझे रीटेक मिलता है लेकिन रामलीला के अंदर राम भक्तों के सामने मुझे कोई रीटेक नहीं मिलेगा बहुत ही मर्यादित और संस्कारिक हमारी रामायण है उसका हिस्सा बने का मौका मिलेगा तो मैं खुश नसीब समझूंगी। साथ ही अर्जुन ने कहा,कि पूनम पांडेय (Poonam Pandey) को इस रोल के लिए कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। यहां तक की आने-जाने का टिकट भी वह खुद ही वहन करेंगी।

बोल्ड सीन से क्या लेना-देना?

लवकुश कमेटी (Luv kush Committee)के चेयरमैन ने कहा कि समाज के अंदर अच्छे और बुरे सब लोग हैं। रामलीला भी वही है कि हम सांकेतिक तौर पर हर साल बुराई का अंत करते हैं। इस तरह से कहा जा रहा है कि वह बोल्ड सीन देते हैं तो क्या हम उन्हें अच्छे रास्ते पर नहीं डाल सकते। पूनम पांडेय (Poonam Pandey) ने कुंभ के अंदर भी स्नान किया है। गंगाजल छिड़क कर हम पवित्र कर देते हैं वह यहां आना चाहते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है।