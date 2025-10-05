  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. फैशन इवेंट में उर्वशी रौतेला, पूनम पांडे जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में किया रैंप वॉक, उनकी अदाओं और ड्रेस नेटिजंस का खींचा ध्यान

फैशन इवेंट में उर्वशी रौतेला, पूनम पांडे जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में किया रैंप वॉक, उनकी अदाओं और ड्रेस नेटिजंस का खींचा ध्यान

सपनों के शहर मुंबई में एक फैशन इवेंट में कई सेलेब्स जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं। जिसमें उर्वशी रौतेला(Urvashi Rautela) , पूनम पांडेय (Poonam Pandey) जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में रैंप वॉक करते दिख रहे हैं। इनकी अदाएं और ड्रेस नेटिजंस का ध्यान खींच रही हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। सपनों के शहर मुंबई में एक फैशन इवेंट में कई सेलेब्स जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं। जिसमें उर्वशी रौतेला(Urvashi Rautela) , पूनम पांडेय (Poonam Pandey) जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में रैंप वॉक करते दिख रहे हैं। इनकी अदाएं और ड्रेस नेटिजंस का ध्यान खींच रही हैं।

पढ़ें :- उर्वशी रौतेला पहुंची ED ऑफिस, ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में होगी पूछताछ

परी बन उर्वशी रौतेला ने बिखेरा जलवा

पूनम पांडे की अदाओं ने खींचा ध्यान

लॉरेन गॉटलिब ने लगाए ठुमके

पढ़ें :- रामलीला में पूनम पांडेय करेंगी मंदोदरी का रोल, मचा बवाल तो कमेटी के चेयरमैन अर्जुन ने दिया ये बयान

सुष्मिता सेन शोस्टॉपर के रूप में रैंप कर आकर्षण केंद्र बनीं

एलनाज नौरोजी ने ब्लू ड्रेस में किया रैंप वॉक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मोहन भागवत, बोले- POK वापस चाह‍िए, जो कभी हमारा था, वो घर अब किसी और के पास है

मोहन भागवत, बोले- POK वापस चाह‍िए, जो कभी हमारा था, वो घर...

झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कूदी बिहार विधानसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन से कर डाली दस से अधिक सीटों की मांग

झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कूदी बिहार विधानसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन से...

फैशन इवेंट में उर्वशी रौतेला, पूनम पांडे जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में किया रैंप वॉक, उनकी अदाओं और ड्रेस नेटिजंस का खींचा ध्यान

फैशन इवेंट में उर्वशी रौतेला, पूनम पांडे जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में...

VIDEO : सफदरजंग हॉस्पिटल के व्यवस्था की युवती ने खोली पोल, तो स्टाफ ने बगैर इलाज किए मां को कर दिया डिस्चार्ज

VIDEO : सफदरजंग हॉस्पिटल के व्यवस्था की युवती ने खोली पोल, तो...

कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा बयान: आप को बताया भाजपा की बी पार्टी, कहा- केजरीवाल जाते है आरएसएस की शाखाओं में

कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा बयान: आप को बताया भाजपा की बी पार्टी,...

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोबाइल स्विच ऑफ, NDA में तूफान की आहट

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोबाइल स्विच ऑफ, NDA में तूफान की...