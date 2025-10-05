फैशन इवेंट में उर्वशी रौतेला, पूनम पांडे जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में किया रैंप वॉक, उनकी अदाओं और ड्रेस नेटिजंस का खींचा ध्यान

सपनों के शहर मुंबई में एक फैशन इवेंट में कई सेलेब्स जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं। जिसमें उर्वशी रौतेला(Urvashi Rautela) , पूनम पांडेय (Poonam Pandey) जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में रैंप वॉक करते दिख रहे हैं। इनकी अदाएं और ड्रेस नेटिजंस का ध्यान खींच रही हैं।
परी बन उर्वशी रौतेला ने बिखेरा जलवा
पूनम पांडे की अदाओं ने खींचा ध्यान
लॉरेन गॉटलिब ने लगाए ठुमके
सुष्मिता सेन शोस्टॉपर के रूप में रैंप कर आकर्षण केंद्र बनीं
एलनाज नौरोजी ने ब्लू ड्रेस में किया रैंप वॉक
