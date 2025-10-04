Health Tips : खतरनाक हो सकती है शरीर में पोटेशियम की कमी, डाइट में शामिल कर लें 5 फूड्स

आज के टाइम में हेल्दी रहने के लिए हमें बहुत सक्रिये रहना पड़ता है । हमारे शरीर को कई सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के सही विकास में मदद करने के साथ-साथ सभी अंगों के सही तरह से फंक्शनिंग करने में भी मदद करते हैं। इन्ही जरूरत तत्वों में से एक पोटेशियम भी है । जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं यही वजह है कि लोग अपनी डाइट में पोटेशियम इनटेक पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जिसके कारण कई बार हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी होने लगती है जिससे हमे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि समय रहते इस चीज़ को दूर किया जाये । आज हम अपने इस आर्टिकल में पोटेशियम से जुड़े कई चीज़ के बारे में बात करेंगे ।

क्यों जरूरी है पोटेशियम?

पोटेशियम हमारे लिए बहुत खास होता है । हमारे शरीर में मौजूद यह पोषक तत्व कई तरह के जरूरी काम करता है। यह शरीर में फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रेगुलेट करके नर्व्स, मांसपेशियों और हार्ट को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। ऐसे में इसकी कमी होने पर कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।

पोटेशियम की कमी के लक्षण क्या हैं?

मांसपेशियों में ऐंठन

थकान-

कब्ज

दिल की धड़कन का तेज होना या अनियमित होना

सुन्नता या झुनझुनी सिर चकराना-

बेहोशी महसूस होना

इन फूड्स से दूर करें इसकी कमी

काबुली चने- इसे कई लोग छोले के नाम से भी जानते हैं। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी दूर करने के लिए काबुली चने को खाने में शामिल कर सकते हैं

एवोकाडो- शरीर में पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए आप एवोकाडो को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें भी पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है, जिससे आप इसकी डेली डोज की पूर्ति हो सकती है। पालक- आमतौर पर आयरन की कमी दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले वाली पालक भी पोटेशियम से भरपूर होती है।

सैल्मन- अगर आप नॉन- वेजिटेरियन हैं, तो पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए सैल्मन (क्लैम के साथ) को भी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

केले- केला अपने पोटेशियम कंटेंट के लिए जाना जाता है। एक बड़े केले में ज्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन यह फल स्टार्चयुक्त कार्बोहाइड्रेट और नेचुरल शुगर का भी एक समृद्ध रूप है।