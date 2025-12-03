‘प्रसार भारती’ के चेयरमैन नवनीत सहगल ने दिया इस्तीफा

  1. हिन्दी समाचार
प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल का बुधवार को इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय के पत्र के अनुसार, सहगल ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। नियमों के तहत सक्षम प्राधिकरण ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। पत्र में कहा गया है कि इसके साथ ही उन्हें तुरंत प्रभाव से प्रसार भारती के दायित्वों से मुक्त किया जाता है। सहगल पिछले साल मार्च में प्रसार भारती के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। वह 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं।

सहगल ने मंगलवार को इस्तीफा दिया था और वह पिछले साल मार्च में इस पद पर नियुक्त हुए थे। वह राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।

