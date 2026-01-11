इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन, जानें कैसे गई जान?

  1. हिन्दी समाचार
मनोरंजन जगत से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 3' (Indian Idol Season 3) के विनर और सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग (Prashant Tamang) का निधन हो गया है। फिल्ममेकर राजेश घाटानी (Filmmaker Rajesh Ghatani) ने तमांग की मौत की पुष्टि की है।

नई दिल्ली: मनोरंजन जगत से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल 3’ (Indian Idol Season 3) के विनर और सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग (Prashant Tamang) का निधन हो गया है। फिल्ममेकर राजेश घाटानी (Filmmaker Rajesh Ghatani) ने तमांग की मौत की पुष्टि की है। इस खबर के आने के फैंस हैरान और परेशन हो गए हैं। इसके साथ ही फैंस प्रशांत तमांग (Prashant Tamang)  की आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं।

जानें कैसे गई प्रशांत तमांग की जान?

फिल्ममेकर राजेश घाटानी (Filmmaker Rajesh Ghatani) के अनुसार, आज नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया। सिंगर महेश सेवा के अनुसार, तमांग की जान कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) की वजह से गई है।

 

