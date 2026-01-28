प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ‘ऑल इज गुड’, पहले खुद लिखी थी तलाक की बात

लखनऊ। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव (SP founder Mulayam Singh Yadav) के बेटे प्रतीक यादव (Prateek Yadav) ने पत्नी अपर्णा यादव (Aparna Yadav) के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा, “ऑल इज गुड”। कुछ दिन पहले दोनों के बीच विवाद होने की खबरें आई थीं और प्रतीक ने अपर्णा पर घर तोड़ने का आरोप लगाया था। पहले की गई अपनी पोस्ट में प्रतीक यादव (Prateek Yadav) ने अपर्णा यादव (Aparna Yadav) को स्वार्थी बताया था और कहा था कि वो अपर्णा को तलाक दे देंगे पर अब उन्होंने सबकुछ ठीक होने का दावा किया है।

हम लोग हैं एक चैंपियन परिवार

इंस्टाग्राम की अपनी नई पोस्ट में उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा कि ऑल इज गुड। चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं। हम लोग एक चैंपियन परिवार हैं।

वहीं, अपर्णा के भाई अमन बिस्ट ने कहा कि दोनों के बीच सब कुछ सही था, कभी कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं था। रिश्ते में मनमुटाव लाने की लोगों की थी साजिश, जो नाकाम रही।

2011 में हुई थी शादी, अमिताभ बच्चन सरीखे सेलिब्रेटी हुए थे शामिल

बताते चलें कि अपर्णा यादव (Aparna Yadav) और प्रतीक की शादी वर्ष 2011 में हुई थी। इससे पहले वह दोनों आठ साल तक दोस्त रहे। यह बात अपर्णा ने एक इंटरव्यू में कही थी। 2011 में हुई ये शादी चर्चित शादियों में से एक थी। अपर्णा-प्रतीक की इस शादी में अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन सरीखे सेलिब्रेटीज शामिल हुए थे।

अर्पणा बिष्ट यादव ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी (Manchester University) से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है। प्रतीक लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट डिग्री ली है। अपर्णा और प्रतीक यादव की एक बेटी प्रथमा है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह ( Mulayam Singh Yadav) की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र हैं।