प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा एक और पोस्ट, अर्पणा यादव पर लगाए मां-बाप और भाई से रिश्ते तोड़वाने का आरोप

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच रिश्ते बिगड़ चुके हैं। सोमवार सुबह प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक लेने को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसके बाद से कहा जा रहा था कि, प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया लेकिन शाम होते ही प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट शेयर कर दिया।

इस पोस्ट में प्रतीक यादव ने लिखा, मेरी मां से रिश्ता खत्म करवाया, मेरे भाई से रिश्ता खत्म करवाया। मेरे पिता से रिश्ता तुड़वाया। यह केवल फेमसा होना चाहती है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे झूठी औरत नहीं देखा है। सबसे बड़ी आत्ममुग्ध इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है।

प्रतीक यादव के इस पोस्ट के बाद अब साफ हो चुका है कि, अर्पणा यादव और उनके बीच रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव खुलकर अर्पणा यादव के विरोध में कर रहे हैं। वहीं, इससे पहले अर्पणा यादव ने लिखा था कि, मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे कोई परवाह नहीं। इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की।

बता दें कि, अपर्णा यादव वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अचानक सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थीं। वह सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव ने स्वयं कई बार उनका प्रचार किया था। मौजूदा समय वह राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में वह लखनऊ केजीएमयू में हुए हंगामे को लेकर चर्चा में आई थीं।