नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा कर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रूकवाना चाहते है। अपने इस दांव में राष्ट्रपति ट्रंप खुद फंस गए है। एक तरफ ट्रंप यूक्रेन की युद्ध के समय आर्थिक मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भारत से अपनी खपत का 50 प्रतिशत तेल भारत से खरिदता है। ट्रंप शायद यह भूल गए कि जिस यूक्रेन को उनका देश आर्थिक मदद से लेकर सैन्य मदद मुहैया करा रहा है वह भारत के डीजल पर चलता है।

यूक्रेन को तेल बेचने में भारत सबसे आगे है। भारत विश्व भर से सस्ता तेल यूक्रेन को मुहय्या कराता है और इसे तेल से यूक्रेन की सेना अपने वाहन चला रही है। अमेरिका ने रूसी तेल आयात जारी रखने के लिए भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया था। ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल खरीद कर भारत इस युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। लेकिन ट्रंप शायद यह भूल गए कि यूक्रेन भी भारी मात्रा में भारत से डीजल खरीद रहा है। विडंबना यह है कि जहां एक ओर वाशिंगटन, मास्को के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों को लेकर उस पर टैरिफ लगा रहा है। वहीं, दूसरी ओर भारतीय डीजल कीव की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। यूक्रेनी तेल बाजार विश्लेषण फर्म, नैफ्टोरिनोक के अनुसार, जुलाई में यूक्रेन के डीजल आयात में भारत की हिस्सेदारी 15.5% थी। यह किसी भी अन्य देश से बहुत अधिक है। दैनिक शिपमेंट औसतन 2,700 टन रहा, जिससे यह इस वर्ष भारत के सबसे अधिक मासिक ईंधन निर्यात आंकड़ों में से एक बन गया।

भारत से भरपुर मात्रा में तेल ख​रीद रहा है यूक्रेन

जानकारी के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2025 तक, यूक्रेन की डीजल आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई। यह 2024 की इसी अवधि के दौरान केवल 1.9 प्रतिशत थी। भारत पर प्रतिबंधों के बावजूद डीजल कथित तौर पर रोमानिया से डेन्यूब नदी के किनारे टैंकरों से और तुर्की के ओपीईटी टर्मिनल के जरिए यूक्रेन पहुंच रहा है।

दबाव के बीच भी भारत से तेल खरीद रहा यूक्रेन

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव चल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर जानबूझकर टैरिफ बम फोड़ है। इन सबके बीच यूक्रेन ने भारत से जमकर डीजल खरीद जारी रखी। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भारत के तेल स्रोतों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन यह भूल रहा है कि यूक्रेन भारत के डीजल पर ही निर्भर है। जुलाई में यूक्रेन को निर्यात करने वाले अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में स्लोवाकिया 15 प्रतिशत, ग्रीस 13.5 प्रतिशत, तुर्की 12.4 प्रतिशत और लिथुआनिया 11.4 प्रतिशत शामिल थे। हालाँकि, इनमें से भारतीय निर्यात में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई।