राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया दावा, कहा- पाकिस्तान और भारत के युद्ध करने से रोका, पाक के पीएम ने दिया था धन्यवाद

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध (war between India and Pakistan) रोकने के अपने दावे को दोहराया है। उन्होने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (Pakistan’s PM Shahbaz Sharif) ने कम से कम दस मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने ये बातें सदर्न बुलेवार्ड (Southern Boulevard) का नाम बदलकर डोनाल्ड जे ट्रंप बुलेवार्ड (Donald J Trump Boulevard) रखने के मौके पर कहीं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) ने कहा कि एक साल में हमने आठ शांति समझौते किए और गाजा (Gaza) में युद्ध खत्म किया। वही मिडिल ईस्ट में शांति कायम है। हमने दो परमाणु देशों भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan, two nuclear countries) को लड़ने से रोका। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम दस मिलियन लोगों की जान बचाई। ट्रंप पिछले साल मई से कई बार ऐसे ही दावे कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह उनके दबाव के कारण ही दो परमाणु हथियारों वाले पड़ोसी देशों के बीच शांति हुई। क्योंकि वह नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारिया कोरिना मचाडो ने व्हाइट हाउस में अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट किया, और इस कदम को वेनेजुएला की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रयासों के लिए उनके समर्थन की पहचान बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मचाडो के इस कदम को स्वीकार किया और ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इसे आपसी सम्मान का एक अद्भुत कदम बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदक के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

