बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दस रैलियां, राजनाथ सिंह और अमित शाह करेंगे 25-25 रैली

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी है। ​​विधानसभा चुनाव दो चरणों में है। पहले चरण का मतदान छह नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होना है। वहीं वोटो की गिनती 14 नवंबर को होनी है। इसी बीच एनडीए ने अपनी चुनावी रैलियों को लेकर घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) दस रैलियां करेंगे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 25-25 रैलियां करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी दस अक्टूबर से चुनाव का प्रचार शुरू कर देंगे।

बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पहले चरण के लिए बिहार में दस जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले चरण में जिन विधानसभाओं में वोटिंग होनी है वहां पर 2020 की तुलना में एनडीए (NDA) की स्थिति कमजोर है। पार्टी के नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का फोकस विकास बनाम वंशवाद (Focus development vs. dynasty) और सुशासन बनाम जंगलराज (Good governance vs. jungle raj) रहेगा। हर तीन सभाओं में से एक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) भी मंच साझा करेंगे। मोदी की सभाओं के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं भाजपा के दो बड़े चेहरे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Home Minister Amit Shah and Defense Minister Rajnath Singh) इस चुनाव में फुल कैंपेन मोड में होंगे। दोनों नेताओं की 25-25 जनसभाओं का कार्यक्रम तय किया गया है। अमित शाह की रैलियां मुख्य रूप से सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में होंगी, जबकि राजनाथ सिंह की सभाएं पश्चिम बिहार और मगध क्षेत्र को कवर करेंगी। भाजपा के संगठन सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेता अपने भाषणों में केंद्र सरकार (Central government) की योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला, किसान सम्मान निधि और रोजगार सृजन योजनाओं को जनता के सामने प्रमुखता से रखेंगे।