  3. सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर अपने संससदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे है। वह सात नवंबर शुक्रवार को वाराणसी पहुचेंगे। इस दौरान वह शहर के कई लोगों के साथ बैठक करेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

By Satish Singh 
Updated Date

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी (parliamentary constituency varanasi) जा रहे है। वह सात नवंबर शुक्रवार को वाराणसी पहुचेंगे। इस दौरान वह शहर के कई लोगों के साथ बैठक करेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express train) को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात नवंबर से दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बाबतपुर हवाई अड्डे (Babatpur Airport) पर पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आगमन के बाद वह सीधे बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस जाएंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के वरिष्ठ नेताओं और शहर व क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों के साथ बैठक करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन पर वाराणसी से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद, वह एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए बिहार रवाना होंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और भाजपा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं का समन्वय कर रही है।

