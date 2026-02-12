  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ‘प्रिविलेज मोशन नोटिस से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ेगा…’ प्रियंका ने किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

‘प्रिविलेज मोशन नोटिस से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ेगा…’ प्रियंका ने किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

Privilege motion against Rahul Gandhi : संसद के बजट सत्र में जारी राजनीतिक हंगामें के बीच मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहा है कि सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएगी। इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रिविलेज नोटिस से राहुल गांधी पर इन सबसे कोई असर नहीं पड़ेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Privilege motion against Rahul Gandhi : संसद के बजट सत्र में जारी राजनीतिक हंगामें के बीच मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहा है कि सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएगी। इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रिविलेज नोटिस से राहुल गांधी पर इन सबसे कोई असर नहीं पड़ेगा।

पढ़ें :- Video : संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने साझा किया नया वीडियो, कहा- स्पीकर चैंबर में घुसे सांसदों ने तोड़ी मर्यादा

दरअसल, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का मतलब है कि कोई सदस्य संसद के नियमों का उल्लंघन करता है या सदन के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। अब मोदी सरकार के इस कदम से संसद में राजनीतिक तनाव और बढ़ने के आसार हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और “बेबुनियाद बयान” देने के लिए प्रिविलेज मोशन का नोटिस लाया जाएगा। रिजिजू की इस टिप्पणी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “वे जो कुछ भी करेंगे – विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, FIR, केस – उन्हें जो करना है करने दें। राहुल गांधी पर इन सबसे कोई असर नहीं पड़ेगा।”

प्रियंका गांधी ने ट्रेड यूनियनों की एक दिन की हड़ताल पर कहा, “वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। वे किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की ट्रेड डील साइन की है, उसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। हम आज उनकी हड़ताल में लेबर यूनियनों का समर्थन कर रहे हैं।” रिजिजू के सदन में गाली देने के आरोप पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “हमने किसी को गाली नहीं दी। 1-2 सांसद भड़क गए थे, और उन्होंने यह जाहिर किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन्हें बढ़ावा दे रही थी, जो झूठ है। मैं चुपचाप बैठी थी। आखिर में, मैंने शांति से कुछ बातें कहीं।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ऑस्कर विजेता एआर रहमान के समर्थन में उतरी गीतकार अनुराधा पोडवाल, म्यूज़िक कंपोज़र को बताया संत इंसान

ऑस्कर विजेता एआर रहमान के समर्थन में उतरी गीतकार अनुराधा पोडवाल, म्यूज़िक...

Video : संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने साझा किया नया वीडियो, कहा- स्पीकर चैंबर में घुसे सांसदों ने तोड़ी मर्यादा

Video : संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने साझा किया नया वीडियो, कहा-...

'प्रिविलेज मोशन नोटिस से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ेगा...' प्रियंका ने किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

'प्रिविलेज मोशन नोटिस से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ेगा...' प्रियंका...

यूपी में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल और केरल से काफी कम, तीन साल से नहीं लगाया वैट : कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

यूपी में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल और केरल से काफी कम,...

भारत बंद का राहुल गांधी ने किया समर्थन, बोले- मैं मजदूरों-किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं

भारत बंद का राहुल गांधी ने किया समर्थन, बोले- मैं मजदूरों-किसानों के...

सिर्फ वादे नहीं, रोजगार के लिए भी ठोस रोडमैप है तैयार...वित्तमंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब

सिर्फ वादे नहीं, रोजगार के लिए भी ठोस रोडमैप है तैयार...वित्तमंत्री ने...