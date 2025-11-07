  1. हिन्दी समाचार
  3. प्रियंका गांधी ने CEC को खुलेआम दी धमकी, बोली “ज्ञानेश कुमार, अच्छे से रिटायरमेंट नहीं ले पाओगे”

बिहार विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा चरम पर है। लेकिन इस बीच रीगा में रैली करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर काफी  विवादित  बयान दी हैं। उन्होंने साफ कहा कि ज्ञानेश कुमार, अगर आप सोचते हैं कि अच्छे से रिटायरमेंट ले पाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं जनता से कहती हूं कि आप ज्ञानेश कुमार का नाम कभी मत भूलना। प्रियंका ने ज्ञानेश कुमार के साथ एस. एस. संधू और विवेक जोशी का भी नाम लिया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

प्रियंका गांधी ने किन 3 लोगों को धमकाया?

प्रियंका गाँधी ने मच से भाषण देते हुए कहा हरियाणा में कैसे वोट की चोरी हुई आप लोगों ने देखा। मैं आपसे कहती हूं कि आप तीन नाम याद कर लीजिए। ये नाम हैं ज्ञानेश कुमार, एस. एस. संधू और विवेक जोशी। हैरानी वाली बात है कि प्रियंका गांधी ने जब ये नाम एक-एक करके मंच से पढ़े तो रैली में मौजूद उनके समर्थकों ने चोर-चोर के नारे लगाए।

प्रियंका ने CEC के रिटायरमेंट पर क्या कहा?

प्रियंका गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को दोहराते हुए कहा कि जनता हमारी मां है।  मां बहुत उदार होती है। लेकिन अगर इसके साथ धोखा होगा तो ठीक नहीं होगा। जनता माफ नहीं करेगी। प्रियंका गांधी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि गड़बड़ी करने वाले ज्ञानेश कुमार, एस. एस. संधू और विवेक जोशी का नाम जनता कभी भूलने वाली नहीं है। ये लोग रिटायरमेंट लेकर शांति रह पाएंगे, अगर वे ऐसा सोचते हैं तो ये विचार करना छोड़ दें।

