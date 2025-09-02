Punjab Floods : पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बॉलीवुड और पंजाबी सितारों ने बढ़ाया हाथ, जुटे राहत कार्यों में

Punjab Floods : पंजाब हाल के दिनों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। बांधों से छोड़े गए पानी के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक इस आपदा में 29 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित होने के कारण, राज्य लोगों और जानवरों, दोनों की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। इस तबाही के बीच, कई बॉलीवुड हस्तियाँ मदद और प्रार्थना के लिए आगे आई हैं।

इस संकट की घड़ी में बॉलीवुड और पंजाबी सितारों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। संजय दत्त, सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क और गुरु रंधावा ,मीका सिंह , हिमांशी खुराना जैसे सितारे राहत कार्यों में जुटे हैं।

पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ

पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपनी सांझ फाउंडेशन के तहत अमृतसर और गुरदासपुर के 10 बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। दिलजीत ने इसके लिए तीन चरणों में योजना बनाई है। पहले चरण में, लोगों को तिरपाल, दवाइयां और सोलर लाइटें दी जाएंगी। दूसरे चरण में, गोद लिए गए गांवों का सर्वेक्षण कर जरूरत के अनुसार मदद दी जाएगी। तीसरे चरण में, बाढ़ से प्रभावित घरों की मरम्मत और किसानों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

अभिनेता सोनू सूद

पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता सोनू सूद ने एक्स पर एक भावुक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फिरोजपुर, तरनतारन और फाजिल्का के हालात पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा, “पंजाब मेरी आत्मा है। चाहे सब कुछ चला जाए, मैं पीछे नहीं हटूँगा। हम पंजाबी हैं – हम हार नहीं मानते।” उनकी बहन मालविका सूद भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांट रही हैं।

गायक मीका सिंह

गायक मीका सिंह ने भी लोगों से बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए तैयार रहने की अपील की और कहा कि उनके एनजीओ ने इस उद्देश्य के लिए काम करना शुरू कर दिया है।

गायक और अभिनेता एमी विर्क

गायक और अभिनेता एमी विर्क ने घोषणा की कि वह बाढ़ राहत के लिए 200 घरों को गोद लेंगे।

गायिका हिमांशी खुराना

पंजाबी अदाकारा-गायिका हिमांशी खुराना ने भी ठोस मदद का वादा किया।

गायक गुरु रंधावा

पंजाबी गायक गुरु रंधावा ने भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत शिविर लगाए हैं। उनकी टीम जरूरतमंदों को राशन और पीने का पानी पहुंचा रही है।

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने भी पंजाब की बाढ़ को “दिल दहला देने वाला” बताते हुए हर संभव मदद का वादा किया है।