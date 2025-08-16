पुतिन ने भारत को लेकर ट्रंप के तेवर किए ठंडे! US प्रेसिडेंट बोले- टैरिफ पर फिर कर सकते हैं विचार

Putin Trump Meeting: अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बंद कमरे में घंटों चली बैठक बेनतीजा रही हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। हालांकि, इस बैठक के बाद भारत और अन्य देशों के लिए ट्रंप की ओर से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के मामले में राहत की उम्मीद नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर फिर से विचार कर सकते हैं।

दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो रूस से तेल खरीद रहे थे। बैठक के बाद जब ट्रंप से टैरिफ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर दो से तीन हफ्तों में विचार कर सकते हैं। फॉक्स न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “आज जो हुआ है, उसके बाद मुझे अभी उस टैरिफ के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा। हो सकता है दो या तीन हफ्तों में सोचना पड़े, लेकिन अभी नहीं। बैठक बहुत अच्छी रही।”

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इस साथ ही रूस पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, इस कदम के पीछे रूस के साथ तेल खरीदने और अन्य व्यापारिक संबंधों का हवाला दिया गया। अमेरिका ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इनमें से आधे टैरिफ लागू हो चुके हैं और शेष 27 अगस्त से प्रभावी होंगे। अगर ट्रंप अतिरिक्त टैरिफ का फैसला बदलते हैं तो यह भारत के लिए एक बड़ी राहत होगी।