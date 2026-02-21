  1. हिन्दी समाचार
  3. Quentin Griffiths : एसोस के संस्थापक क्वेंटिन ग्रिफिथ्स की पटाया में 17वीं मंजिल से गिरने के बाद मृत्यु

ब्रिटिश फैशन रिटेलर एसोस ASOS के को-फाुंडर क्वेंटिन ग्रिफिथ्स का थाईलैंड के पटाया शहर में निधन हो गया है। वो 17वीं मंजिल पर स्थित अपने अपार्टमेंट से कूद गए।

By अनूप कुमार 
