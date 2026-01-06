  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. Rahu-Ketu Trailer Release : फिल्म ‘राहु-केतु’ का टीजर रिलीज, मस्ती करते नजर आए पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा

Rahu-Ketu Trailer Release : फिल्म ‘राहु-केतु’ का टीजर रिलीज, मस्ती करते नजर आए पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा

Rahu Ketu Trailer Release: ‘फुकरे’ के बाद वरुण शर्मा (Varun Sharma) और पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) की आगामी कॉमेडी फिल्म ‘राहु केतु’ का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हो गया है। पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat), वरुण शर्मा (Varun Sharma) और शालिनी पांडे (Shalini Pandey) स्टारर ‘राहु केतु’ का फाइल ट्रेलर पूरा मस्ती से भरा हुआ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Rahu Ketu Trailer Release: ‘फुकरे’ के बाद वरुण शर्मा (Varun Sharma) और पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) की आगामी कॉमेडी फिल्म ‘राहु केतु’ का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हो गया है। पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat), वरुण शर्मा (Varun Sharma) और शालिनी पांडे (Shalini Pandey) स्टारर ‘राहु केतु’ का फाइल ट्रेलर पूरा मस्ती से भरा हुआ है। जिसमें पुलकित और वरुण मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में शालिनी पांडे (Shalini Pandey) भी अपनी हॉट अदाएं दिखाती दिख रहे हैं। यहां देखें ट्रेलर में क्या है खास…

पढ़ें :- Video-असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता नवनीत राणा पर साधा निशाना, बोले- 'तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है?'

पढ़ें :- VIDEO: 'मोदी-शाह की कब्र खुदेगी, JNU की धरती पर', खालिद-शरजील समर्थकों ने जेएनयू में लगाए विवादित नारे

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Rahu-Ketu Trailer Release : फिल्म 'राहु-केतु' का टीजर रिलीज, मस्ती करते नजर आए पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा

Rahu-Ketu Trailer Release : फिल्म 'राहु-केतु' का टीजर रिलीज, मस्ती करते नजर...

Dhurandhar Box Office New Records : 800 करोड़ क्लब में हो गई 'धुरंधर' की एंट्री, पांचवें वीकएंड में फिल्म ने दर्ज किए यह दो नए रिकॉर्ड

Dhurandhar Box Office New Records : 800 करोड़ क्लब में हो गई...

भोजपुरी के सिंगर-एक्टर पवन सिंह के जन्मदिन पर पत्नी ज्योति ने दी बधाई, बोलीं- ‘भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करें’

भोजपुरी के सिंगर-एक्टर पवन सिंह के जन्मदिन पर पत्नी ज्योति ने दी...

'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज, आयशा खान ने लिखा प्यारा पोस्ट

'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज, आयशा...

अनुपम खेर कि फिल्म खोसला का घोसला-2 में अभिनय करते नजर आएंगे सांसद रवि किशान, फिल्म की शूटिंग हो चूंकी है शुरू

अनुपम खेर कि फिल्म खोसला का घोसला-2 में अभिनय करते नजर आएंगे...

Video : बीएसएफ के जवानों के साथ फिल्म 'बॉर्डर-2' के एक्टर वरुण धवन की मस्ती, 'घर कब आओगे' गाने पर जमाया रंग

Video : बीएसएफ के जवानों के साथ फिल्म 'बॉर्डर-2' के एक्टर वरुण...