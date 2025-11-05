राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में फैला रहे है अराजकता- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

  1. हिन्दी समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हुए। इस बीच उन्होने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे है।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हुए। इस बीच उन्होने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) पर जमकर हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने सशस्त्र बलों (armed forces) में आरक्षण की मांग कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बिहार के जमुई जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को रक्षा बलों में आरक्षण (Reservation) की मांग नहीं करनी चाहिए। रक्षा बलों में आरक्षण का मुद्दा उठा कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में सेना सबसे ऊपर हैं। सेना को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। रक्षामंत्री ने कहा कि देश चलाना बच्चों का खेल नहीं है। जनसभा में उन्होने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की सफलता की सराहना भी की। उन्होने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। आतंकवादी भारत पर फिर से हमला करने का प्रयास करेंगे, तो आतंवादियों को फिर से कड़ा जवाब दिया जाएगा।

